Уфимский парень пытался заработать на наркотиках

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело против 17-летнего юноши. Предполагается, что он хотел реализовать крупную партию наркотиков, вступив в сговор.
Подозреваемый не раскрыл личность подельника, ведь общался с ним через интернет. Молодой человек 20 марта приехал в район коллективных садов и получил от сообщника через тайник партию запрещенных веществ. Ее в дальнейшем надо было реализовать в виде закладок.
До конца осуществить задуманное не удалось — юношу задержали полицейские. У его забрали сверток с наркотическим средством и мобильный телефон, в котором нашли фото с указанием местонахождения тайника.
Сейчас ведутся следственные действия, осматривается дом подозреваемого. Родителей и опекунов уфимцев просят говорить с детьми об опасности незаконной деятельности. Сесть они могут на срок до 20 лет.