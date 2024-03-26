Уфимский парень пытался заработать на наркотиках

Подозреваемый не раскрыл личность подельника, ведь общался с ним через интернет. Молодой человек 20 марта приехал в район коллективных садов и получил от сообщника через тайник партию запрещенных веществ. Ее в дальнейшем надо было реализовать в виде закладок.