mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Полицейские задержали подростка с «закладками» в Уфе

Уфимский парень пытался заработать на наркотиках

26 марта 2024, 14:33
Фото: 1MI

Полицейские задержали подростка с «закладками» в Уфе

В Уфе несовершеннолетнего обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Юношу с закладками поймали около недели назад на территории «УМПО». Подробности раскрыли в следкоме Башкирии.

Отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело против 17-летнего юноши. Предполагается, что он хотел реализовать крупную партию наркотиков, вступив в сговор.

Подозреваемый не раскрыл личность подельника, ведь общался с ним через интернет. Молодой человек 20 марта приехал в район коллективных садов и получил от сообщника через тайник партию запрещенных веществ. Ее в дальнейшем надо было реализовать в виде закладок.

До конца осуществить задуманное не удалось — юношу задержали полицейские. У его забрали сверток с наркотическим средством и мобильный телефон, в котором нашли фото с указанием местонахождения тайника.

Сейчас ведутся следственные действия, осматривается дом подозреваемого. Родителей и опекунов уфимцев просят говорить с детьми об опасности незаконной деятельности. Сесть они могут на срок до 20 лет.

Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии чаще всего отравлялись наркотиками
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцы пожаловались на ставящего в подъезде укол мужчинуВ Уфе женщина торговала продуктами и насваемСледком взялся за травмированного из-за наледи малыша в Уфе
#Общество#Уфа#Наркотики#Следком#Марина Шорина
Подпишитесь
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Сегодня, 10:36
Башкирских продавцов лишили почти 3 тысяч пачек сигарет
Сегодня, 14:56
В Башкирии внедрят видеонаблюдение с функцией распознавания лиц
Сегодня, 13:42
Жителей Башкирии пугают согласившимися на теракт людьми
Сегодня, 13:29
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"