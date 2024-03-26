Цены на пассажироперевозки в Башкирии выросли в 2 раза

Так, в феврале 2024 года стоимость билетов в плацкартных вагонах была зарегистрирована с учетом повышенного сезонного коэффициента. Годом ранее он был пониженный. Также на рост цен повлияли стоимость топлива для самолетов, затраты на обслуживание и высокий спрос на внутренние перелеты.