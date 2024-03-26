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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Цены на пассажироперевозки в Башкирии выросли в 2 раза

Цены на пассажироперевозки в Башкирии выросли в 2 раза

26 марта 2024, 15:44
Фото: 1MI
В Башкортостане цены на пассажироперевозки выросли в два раза. Такие данные публикует Нацбанк региона.

Инфляция выросла с 8,4% в январе до 18,8% в феврале. Такие явление объясняется тем, что даты статистических наблюдений изменились.

Так, в феврале 2024 года стоимость билетов в плацкартных вагонах была зарегистрирована с учетом повышенного сезонного коэффициента. Годом ранее он был пониженный. Также на рост цен повлияли стоимость топлива для самолетов, затраты на обслуживание и высокий спрос на внутренние перелеты.

Ранее предприниматель и аналитик Олег Арефьев говорил, что уфимцы не строят иллюзий насчёт некоторых решений проблем общественного транспорта. Горожане среди таковых называли осуществление кадровых перестановок.

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сети ОАО «РЖД» выросли на 12%
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#Экономика#Башкортостан#Цены#Перевозка пассажиров#Перевозчики#Марина Шорина
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