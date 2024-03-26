Цены на пассажироперевозки в Башкирии выросли в 2 раза

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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Updated Сегодня, 15:46
Инфляция выросла с 8,4% в январе до 18,8% в феврале. Такие явление объясняется тем, что даты статистических наблюдений изменились.
Так, в феврале 2024 года стоимость билетов в плацкартных вагонах была зарегистрирована с учетом повышенного сезонного коэффициента. Годом ранее он был пониженный. Также на рост цен повлияли стоимость топлива для самолетов, затраты на обслуживание и высокий спрос на внутренние перелеты.
Ранее предприниматель и аналитик Олег Арефьев говорил, что уфимцы не строят иллюзий насчёт некоторых решений проблем общественного транспорта. Горожане среди таковых называли осуществление кадровых перестановок.