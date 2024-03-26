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Школьнику в Уфе заплатили 25 тысяч рублей после падения на штырь

Школьнику в Уфе заплатили 25 тысяч рублей после падения на штырь

26 марта 2024, 16:50
Фото: mkset.ru
В Уфе прошлым летом 12-летний ребенок случайно проткнул себя штырем во время игры. Он получил рваные раны мягких тканей. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Надзорное ведомство Кировского района устроило проверку после жалобы матери мальчика. Обслуживанием детской площадки в парке микрорайона «Южный» занимается «Горзеленхоз».

Летом сын заявительницы упал на штырь во время игры. Какую именно часть тела он повредил — неизвестно. Оказалось, что канатная лестница на площадке сломана, а элемент крепления искусственного покрытия торчал у детской горки. При этом выступающие конструкции были везде.

Сотрудник учреждения привлечен к административной ответственности и получил штраф на 10 тысяч рублей. Его руководителю отдали представление, после которого все нарушения ликвидировали.

Также через суд удалось добиться компенсации морального вреда. Ребенку заплатили 25 тысяч рублей.

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