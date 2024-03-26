Школьнику в Уфе заплатили 25 тысяч рублей после падения на штырь

Летом сын заявительницы упал на штырь во время игры. Какую именно часть тела он повредил — неизвестно. Оказалось, что канатная лестница на площадке сломана, а элемент крепления искусственного покрытия торчал у детской горки. При этом выступающие конструкции были везде.