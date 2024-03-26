Школьнику в Уфе заплатили 25 тысяч рублей после падения на штырь

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Надзорное ведомство Кировского района устроило проверку после жалобы матери мальчика. Обслуживанием детской площадки в парке микрорайона «Южный» занимается «Горзеленхоз».
Летом сын заявительницы упал на штырь во время игры. Какую именно часть тела он повредил — неизвестно. Оказалось, что канатная лестница на площадке сломана, а элемент крепления искусственного покрытия торчал у детской горки. При этом выступающие конструкции были везде.
Сотрудник учреждения привлечен к административной ответственности и получил штраф на 10 тысяч рублей. Его руководителю отдали представление, после которого все нарушения ликвидировали.
Также через суд удалось добиться компенсации морального вреда. Ребенку заплатили 25 тысяч рублей.