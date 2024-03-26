Прокуратура начала проверку после пожара, в котором едва не погибли пять человек

«Прокуратура Абзелиловского района организовала проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту», — гласит сообщение прокуратуры.