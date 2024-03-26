Прокуратура начала проверку после пожара, в котором едва не погибли пять человек

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Прокуратура Башкирии начала проверку после пожара в деревне Кушеево Абзелиловского района Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, пожар случился вчера, 25 марта, поздним вечером. В одном из частных домов населеннного пункта произошла утечка газа и газового котла. По прибытии спасателей к месту, огонь уже объял всю постройку.
К счастью, никто не погиб, однако две женщины и трое несовершеннолетних детей получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.
«Прокуратура Абзелиловского района организовала проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту», — гласит сообщение прокуратуры.