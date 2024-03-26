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Published Сегодня, 03:23

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Updated Сегодня, 03:25

В Башкирии начали проверку страшного пожара с тремя пострадавшими детьми

Прокуратура начала проверку после пожара, в котором едва не погибли пять человек

26 марта 2024, 03:23
Фото: МЧС

В Башкирии начали проверку страшного пожара с тремя пострадавшими детьми

Из-за разгерметизации газового котла пламя в считанные моменты объяло дом.

Прокуратура Башкирии начала проверку после пожара в деревне Кушеево Абзелиловского района Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пожар случился вчера, 25 марта, поздним вечером. В одном из частных домов населеннного пункта произошла утечка газа и газового котла. По прибытии спасателей к месту, огонь уже объял всю постройку.

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К счастью, никто не погиб, однако две женщины и трое несовершеннолетних детей получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

«Прокуратура Абзелиловского района организовала проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту», — гласит сообщение прокуратуры.

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#Происшествия#Уфа
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