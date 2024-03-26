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Published Сегодня, 17:01

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Популярную гостиницу на горнолыжке в Башкирии отдают за 145 млн рублей

Популярную гостиницу на горнолыжке в Башкирии отдают за 145 млн рублей

26 марта 2024, 17:01
Фото: Сайт объявлений
В Белорецком районе Башкирии продают за 145 млн рублей гостиничный комплекс на территории горнолыжного курорта Абзаково — «Тау-Таш». Соответствующую информацию разместили на сайте объявлений.

Продавец в лице некоего Владимира отдает три капитальных корпуса общей площадью в 2,8 тысячи квадратных метров. При этом в собственность перейдет участок на 5 га.

Уточняется, что новому владельцу переходят 43 номера различной категории, ресторан на 80 человек и ночной клуб с кальянной на 120 мест. Считается, что бизнес выгодный, ведь из-за «геополитической обстановки наметился тренд на внутренний туризм».

Комплекс находится в самом центре Южного Урала на территории горнолыжного кластера Абзаково. Туда можно приехать из Белорецка, Уфы, Челябинска и Екатеринбурга. Кроме того, гостиница имеет уже наработанную клиентскую базу.

Продавец также обещает, что можно расширяться на этой территории. Также цена за «квадрат» здесь низкая. Более подробную информацию можно получить от управляющего бизнесом.

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