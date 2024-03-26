Популярную гостиницу на горнолыжке в Башкирии отдают за 145 млн рублей

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Продавец в лице некоего Владимира отдает три капитальных корпуса общей площадью в 2,8 тысячи квадратных метров. При этом в собственность перейдет участок на 5 га.
Уточняется, что новому владельцу переходят 43 номера различной категории, ресторан на 80 человек и ночной клуб с кальянной на 120 мест. Считается, что бизнес выгодный, ведь из-за «геополитической обстановки наметился тренд на внутренний туризм».
Комплекс находится в самом центре Южного Урала на территории горнолыжного кластера Абзаково. Туда можно приехать из Белорецка, Уфы, Челябинска и Екатеринбурга. Кроме того, гостиница имеет уже наработанную клиентскую базу.
Продавец также обещает, что можно расширяться на этой территории. Также цена за «квадрат» здесь низкая. Более подробную информацию можно получить от управляющего бизнесом.