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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Взрывные работы провели на водных объектах в пяти муниципалитетах Башкирии

По Башкирии раздаются взрывы

26 марта 2024, 05:03
Фото: 1MI

Взрывные работы провели на водных объектах в пяти муниципалитетах Башкирии

Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В муниципалитетах Башкирии провели взрывные работы. Ранее сотрудники регионального управления МЧС провели их Чишминском, Бураевском, Архангельском районах, а также в селе Габдюково Белорецкого района на реке Большой Инзер и в деревне Кипчаково Илишевского — района на реке Сюнь.

Помимо этого, в местах возможных заторов льда продолжается чернение и распиловка. Так, по состоянию на понедельник, 25 марта выполнено:

• чернение льда — 27 617 м² в 22 муниципальных образованиях;

• распиловка льда — 16 418 метров в 16 муниципальных образованиях;

— Работы плановые, проводятся в соответствии с графиком, — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.

Напомним, что работы проходят в рамках подготовки к весеннему паводку. Согласно предварительным прогнозам, в этом году он превысит среднемноголетние значения, а вхоне подтопления могут оказаться до 257 населенных пунктов.

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#Общество#Паводок#Новости Башкирии#Азамат Нухов#МЧС Башкирии
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