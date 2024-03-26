По Башкирии раздаются взрывы

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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В муниципалитетах Башкирии провели взрывные работы. Ранее сотрудники регионального управления МЧС провели их Чишминском, Бураевском, Архангельском районах, а также в селе Габдюково Белорецкого района на реке Большой Инзер и в деревне Кипчаково Илишевского — района на реке Сюнь.
Помимо этого, в местах возможных заторов льда продолжается чернение и распиловка. Так, по состоянию на понедельник, 25 марта выполнено:
• чернение льда — 27 617 м² в 22 муниципальных образованиях;
• распиловка льда — 16 418 метров в 16 муниципальных образованиях;
— Работы плановые, проводятся в соответствии с графиком, — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.
Напомним, что работы проходят в рамках подготовки к весеннему паводку. Согласно предварительным прогнозам, в этом году он превысит среднемноголетние значения, а вхоне подтопления могут оказаться до 257 населенных пунктов.