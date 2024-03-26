На Башкирию обрушится штормовой ветер и сильные дожди

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления на территории Башкирии. Так, возможны порывы ветра до 17 м/с, что по шкале Бофорта оценивается как «очень крепкий» — его порывы способны сломать ветви деревьев.
Ночью местами пройдет сильный дождь, в связи с чем ожидается активное снеготаяние на малых степных и горных реках. Отмечается возможность резких подъемов уровней воды. Вероятны подтопления талыми водами пониженных участков в населенных пунктах.
По предварительным прогнозам, в Башкирии в этом году ожидается полноводный паводок. В связи с этим в республике активно ведутся подготовительные мероприятия к прохождению паводкового периода: на реках проходят взрывные работы, чернение и распиловка льда и др.