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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Башкирии ожидается штормовой ветер с порывами до 17 м/c

На Башкирию обрушится штормовой ветер и сильные дожди

26 марта 2024, 09:33
Фото: 1MI

В Башкирии ожидается штормовой ветер с порывами до 17 м/c

Осадки могут повлиять на процесс снеготаяния, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления на территории Башкирии. Так, возможны порывы ветра до 17 м/с, что по шкале Бофорта оценивается как «очень крепкий» — его порывы способны сломать ветви деревьев.

Ночью местами пройдет сильный дождь, в связи с чем ожидается активное снеготаяние на малых степных и горных реках. Отмечается возможность резких подъемов уровней воды. Вероятны подтопления талыми водами пониженных участков в населенных пунктах.

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По предварительным прогнозам, в Башкирии в этом году ожидается полноводный паводок. В связи с этим в республике активно ведутся подготовительные мероприятия к прохождению паводкового периода: на реках проходят взрывные работы, чернение и распиловка льда и др.

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#Уфа#Азамат Нухов
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