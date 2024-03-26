Лидерство Уфы в отравлениях алкоголем, застройка на Комсомольской и смерть бойца СВО

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Сотрудники МВД в Уфе не уничтожили архивные документы семилетней давности, что требуется по инструкции. После проверки начальница отдела по расследованию преступлений поручила уничтожение документов подчинённым, однако они не были уполномочены на это. Избавляясь от бумаг, они решили заработать, сдав тысячи листов в макулатуру и заработав 7 тыс рублей. Вскоре документы обнаружились в фуре на границе России и Казахстана. Результатом внутренней проверки стало увольнение начальницы, однако такое наказание она считает незаконным, пытаясь добиться справедливости через суд.
Уфа оказалась лидером Башкортостана по числу случаев алкогольного отравления. Десятки отравлений происходят также в Стерлитамаке и Белорецке. За первые два месяца 2024 года, по данным Роспотребнадзора, 20 случаев закончились гибелью выпивавших.
Редакция Mkset.ru узнала подробности строительства гостиничного комплекса в Советском районе Уфы. Выяснилось, что планам застройщиков уже несколько лет — им не помешали суды с мэрией Уфы, которая сначала отказывалась выдавать разрешение на возведение объекта высотой в 100 метров. Однако вскоре ООО «СЗ „Гранд девелопмент“ привёл в порядок документы, получил поддержку экспертизы и всё же смог добиться разрешения от властей. Теперь застройщику противостоят местные жители и активисты, которые не рады соседству „свечки“ с девятиэтажками. Они полагают, что после строительства гостиничного комплекса вместо бани (которую застройщик хочет снести) трубы начнут „рваться“, парковочные места — заниматься, а гостиничные номера владельцы переведут под апартаменты.
В Чекмагушевском районе пытаются вновь наладить производство птичьего мяса. Ранее обанкротившаяся птицефабрика «Чермасан» нашла инвестора, который вложил средства в строительство нового производственного корпуса. Радий Хабиров обещает, что предприятие будет выпускать до 480 тыс тонн мяса в год.
У застройщиков появится больше возможностей переводить вид разрешённого использования для земельных участков. В Курултае собираются ввести в республику практику, которая позволит взимать с владельцев земельных участков плату за перевод земли из одного вида разрешённого использования в другой — например, из земель сельскохозяйственного назначения в индивидуальное жилищное строительство. Необходимость такой меры парламентарии обосновывают возможностью пополнения бюджета.
Уроженец Нефтекамска погиб на СВО. Он отучился на тракториста в профессиональном училище, а срочную службу проходил в Забайкалье. 25 ноября 2023 года Дмитрий Жеребцов отправился в зону проведения СВО, а 23 февраля 2024 года его наградили медалью «За службу в разведке». Менее, чем через месяц оператор дронов погиб.