Лидерство Уфы в отравлениях алкоголем, застройка на Комсомольской и смерть бойца СВО

Редакция Mkset.ru узнала подробности строительства гостиничного комплекса в Советском районе Уфы. Выяснилось, что планам застройщиков уже несколько лет — им не помешали суды с мэрией Уфы, которая сначала отказывалась выдавать разрешение на возведение объекта высотой в 100 метров. Однако вскоре ООО «СЗ „Гранд девелопмент“ привёл в порядок документы, получил поддержку экспертизы и всё же смог добиться разрешения от властей. Теперь застройщику противостоят местные жители и активисты, которые не рады соседству „свечки“ с девятиэтажками. Они полагают, что после строительства гостиничного комплекса вместо бани (которую застройщик хочет снести) трубы начнут „рваться“, парковочные места — заниматься, а гостиничные номера владельцы переведут под апартаменты.