Кинолог Владимир Голубев объяснил, как отучить собаку спать на кровати

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
«Когда хозяин решает изменить правила и запрещает питомцу спать на своей кровати, это может вызвать сложности. Собака, привыкшая к этой привилегии, не поймет резких изменений», — отметил он в интервью с «Радио 1».
По словам Голубева, рекомендуется постепенно отучать собаку от сна на диване, а также устанавливать правила заранее и строго придерживаться их.
«С первых дней жизни питомец должен понимать, что ему разрешено, а что запрещено», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что для успешного отучения желательно физически ограничить доступ собаки к кровати, например, используя специальные барьеры или закрывая двери. Помимо этого, можно предоставить питомцу удобное место для сна рядом с хозяином, такое как специальная лежанка или мягкий коврик, пишет RT.
Эти инновационные методы, как подчеркнул Голубев, способствуют формированию здоровых и комфортных привычек у собаки, а также предотвращают возможные конфликты между хозяином и питомцем.
Однако важно помнить, что взаимоотношения с собакой основаны не только на установлении правил, но и на любви, заботе и понимании. Хозяин должен уделять достаточно времени для игр, прогулок и обучения своего четвероногого друга, чтобы укрепить взаимоотношения и создать доверительную связь.