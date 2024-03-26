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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Кинолог Владимир Голубев объяснил, как отучить собаку спать на кровати

Кинолог Владимир Голубев объяснил, как отучить собаку спать на кровати

26 марта 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев высказал мнение о том, как избавиться от привычки собак спать на кровати своих хозяев.

«Когда хозяин решает изменить правила и запрещает питомцу спать на своей кровати, это может вызвать сложности. Собака, привыкшая к этой привилегии, не поймет резких изменений», — отметил он в интервью с «Радио 1».

По словам Голубева, рекомендуется постепенно отучать собаку от сна на диване, а также устанавливать правила заранее и строго придерживаться их.

«С первых дней жизни питомец должен понимать, что ему разрешено, а что запрещено», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что для успешного отучения желательно физически ограничить доступ собаки к кровати, например, используя специальные барьеры или закрывая двери. Помимо этого, можно предоставить питомцу удобное место для сна рядом с хозяином, такое как специальная лежанка или мягкий коврик, пишет RT.

Эти инновационные методы, как подчеркнул Голубев, способствуют формированию здоровых и комфортных привычек у собаки, а также предотвращают возможные конфликты между хозяином и питомцем.

Однако важно помнить, что взаимоотношения с собакой основаны не только на установлении правил, но и на любви, заботе и понимании. Хозяин должен уделять достаточно времени для игр, прогулок и обучения своего четвероногого друга, чтобы укрепить взаимоотношения и создать доверительную связь.

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