Кинолог Владимир Голубев объяснил, как отучить собаку спать на кровати

Однако важно помнить, что взаимоотношения с собакой основаны не только на установлении правил, но и на любви, заботе и понимании. Хозяин должен уделять достаточно времени для игр, прогулок и обучения своего четвероногого друга, чтобы укрепить взаимоотношения и создать доверительную связь.