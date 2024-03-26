Известны новые подробности о пожаре в Башкирии, едва не унёсшем жизни пяти человек

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В пожаре в Абзелиловском районе республики пострадали пять человек: две женщины и трое детей — девочки в возрасте до десяти лет.
Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, пострадавшие доставлены машинами скорой помощи в Аскаровскую больницу, осмотрены врачами и госпитализированы для лечения в реанимационное отделение. Отмечается, что тактика их лечения была согласована со специалистами Республиканского ожогового центра.
— Состояние четверых человек, среди которых трое детей и беременная женщина, оценивается как тяжелое, стабильное. Состояние одного взрослого пациента — средней степени тяжести, стабильное, — сообщили в пресс-службе министерства.
Сегодня, 26 марта, в Аскаровскую ЦРБ по линии санавиации организован выезд двух реанимобилей. Пациенты будут дополнительно осмотрены комбустиологами, реаниматологами, после чего решен вопрос транспортировки в Республиканский ожоговый центр для дальнейшего оказания им специализированной медицинской помощи.
Напомним, пожар произошел в жилом доме по улице Тагира Кусимова в деревне Кушеево. Предварительно огонь разгорелся в результате разгерметизации газового котла с последующим возгоранием.