Известны новые подробности о пожаре в Башкирии, едва не унёсшем жизни пяти человек

Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, пострадавшие доставлены машинами скорой помощи в Аскаровскую больницу, осмотрены врачами и госпитализированы для лечения в реанимационное отделение. Отмечается, что тактика их лечения была согласована со специалистами Республиканского ожогового центра.