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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Четверо пострадавших в пожаре в Башкирии находятся в тяжелом состоянии

Известны новые подробности о пожаре в Башкирии, едва не унёсшем жизни пяти человек

26 марта 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney

Четверо пострадавших в пожаре в Башкирии находятся в тяжелом состоянии

Четверо из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава.

В пожаре в Абзелиловском районе республики пострадали пять человек: две женщины и трое детей — девочки в возрасте до десяти лет.

Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, пострадавшие доставлены машинами скорой помощи в Аскаровскую больницу, осмотрены врачами и госпитализированы для лечения в реанимационное отделение. Отмечается, что тактика их лечения была согласована со специалистами Республиканского ожогового центра.

— Состояние четверых человек, среди которых трое детей и беременная женщина, оценивается как тяжелое, стабильное. Состояние одного взрослого пациента — средней степени тяжести, стабильное, — сообщили в пресс-службе министерства.

Сегодня, 26 марта, в Аскаровскую ЦРБ по линии санавиации организован выезд двух реанимобилей. Пациенты будут дополнительно осмотрены комбустиологами, реаниматологами, после чего решен вопрос транспортировки в Республиканский ожоговый центр для дальнейшего оказания им специализированной медицинской помощи.

Напомним, пожар произошел в жилом доме по улице Тагира Кусимова в деревне Кушеево. Предварительно огонь разгорелся в результате разгерметизации газового котла с последующим возгоранием.

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#Общество#Происшествия#Пожар#Минздрав#Новости Башкирии#МЧС#Азамат Нухов
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