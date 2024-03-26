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Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Названы города Башкирии с самым высоким числом алкогольных отравлений

Известно, где чаще всего в Башкирии травятся алкоголем

26 марта 2024, 03:34
Фото: FreePik

Названы города Башкирии с самым высоким числом алкогольных отравлений

Известно также количество летальных случаев.

Названы города Башкирии с самым высоким числом отравлений алкоголем с начала года, сообщает UfaTime со ссылкой на отчет Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, лидирует в печальном рейтинге Уфа: за первые два месяца 2024 года в столице отравились спиртом 54 человека. На втором месте — Стерлитамак, там зарегистрировано 23 случая. Кроме того, 18 случаев было зафиксировано в Белорецке.

Между тем Уфа стала лидером и по числу смертельных исходов — в январе–феврале жертвами алкогольного отравления стали три человека. В целом по Башкирии зарегистрировано 20 смертей от спиртного.

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#Уфа
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