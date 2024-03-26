Известно, где чаще всего в Башкирии травятся алкоголем

По данным ведомства, лидирует в печальном рейтинге Уфа: за первые два месяца 2024 года в столице отравились спиртом 54 человека. На втором месте — Стерлитамак, там зарегистрировано 23 случая. Кроме того, 18 случаев было зафиксировано в Белорецке.