Глава РЭО Буцаев перечислил наиболее важные законы для отрасли ТКО за 5 лет

Помимо этого, глава РЭО перечислил текущие законопроекты, над которыми компания работает совместно с комитетом Госдумы. Среди приоритетных инициатив — законы об утилизации органической фракции ТКО путем компостирования и об обращении с отходами III, IV и V классов опасности. Также сейчас ведется работа над законом по обращению с отходами на труднодоступных территориях. Буцаев подчеркнул, что данный документ уже прошел первое чтение.