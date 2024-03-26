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Глава РЭО Буцаев перечислил наиболее важные законы для отрасли ТКО за 5 лет

Глава РЭО Буцаев перечислил наиболее важные законы для отрасли ТКО за 5 лет

26 марта 2024, 16:17
Генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев назвал основные законы, принятые за последние пять лет и являющиеся наиболее важными для сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

На расширенном заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы, которое состоялось 26 марта, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев представил доклад, посвященный промежуточным результатам реформы в данной отрасли, пишет 56orb.ru.

Глава РЭО выразил благодарность за продуктивную деятельность по улучшению законодательства и напомнил, что за последние пять лет было принято 59 нормативно-правовых актов. Особое внимание было уделено работе профильного комитета Госдумы.

Среди ключевых законов для отрасли были названы закон о вторичных ресурсах и вторсырье, закон об усовершенствовании механизма расширенной ответственности производителей и изменения в Кодексе об административных правонарушениях.

Помимо этого, глава РЭО перечислил текущие законопроекты, над которыми компания работает совместно с комитетом Госдумы. Среди приоритетных инициатив — законы об утилизации органической фракции ТКО путем компостирования и об обращении с отходами III, IV и V классов опасности. Также сейчас ведется работа над законом по обращению с отходами на труднодоступных территориях. Буцаев подчеркнул, что данный документ уже прошел первое чтение.

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