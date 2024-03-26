Глава РЭО Буцаев перечислил наиболее важные законы для отрасли ТКО за 5 лет

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
На расширенном заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы, которое состоялось 26 марта, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев представил доклад, посвященный промежуточным результатам реформы в данной отрасли, пишет 56orb.ru.
Глава РЭО выразил благодарность за продуктивную деятельность по улучшению законодательства и напомнил, что за последние пять лет было принято 59 нормативно-правовых актов. Особое внимание было уделено работе профильного комитета Госдумы.
Среди ключевых законов для отрасли были названы закон о вторичных ресурсах и вторсырье, закон об усовершенствовании механизма расширенной ответственности производителей и изменения в Кодексе об административных правонарушениях.
Помимо этого, глава РЭО перечислил текущие законопроекты, над которыми компания работает совместно с комитетом Госдумы. Среди приоритетных инициатив — законы об утилизации органической фракции ТКО путем компостирования и об обращении с отходами III, IV и V классов опасности. Также сейчас ведется работа над законом по обращению с отходами на труднодоступных территориях. Буцаев подчеркнул, что данный документ уже прошел первое чтение.