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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:45

Дизайнер Юлия Тычино перечислила правила долго не устаревающего ремонта

Дизайнер Юлия Тычино перечислила правила долго не устаревающего ремонта

26 марта 2024, 07:23
Фото: 1MI
Ремонт в квартире часто ассоциируется с неприятностями, но важно провести его так, чтобы результат продержался долго и оставался стильным. Дизайнер Юлия Тычино поделилась четырьмя правилами, которые помогут создать актуальное пространство на долгие годы.

  1. Эргономика: Разделите жилище на функциональные зоны так, чтобы они были хорошо продуманы и не перегружали пространство. Важно, чтобы вы легко могли передвигаться внутри помещения, даже в темное время суток.

  2. Цвета: Предпочтение следует отдать спокойным нейтральным оттенкам. В зависимости от освещения помещения можно выбрать тёплые или холодные цвета. Яркие акценты допустимы, но стоит избегать излишней пестроты.

  3. Не гонитесь за трендами: Избегайте стремления следовать каждому новому тренду, который может быстро устареть. Предпочтение следует отдать классическим и проверенным решениям.

  4. Освещение: Для создания комфортной атмосферы в помещении необходимо предусмотреть разнообразные источники света. Одной люстры в центре помещения может быть недостаточно, поэтому стоит обратить внимание на дополнительные светильники для различных задач.

Соблюдение этих правил поможет создать функциональное, стильное и долговечное пространство, которое будет радовать глаз на протяжении многих лет, пишет pravda.ru.

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