Дизайнер Юлия Тычино перечислила правила долго не устаревающего ремонта

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Эргономика: Разделите жилище на функциональные зоны так, чтобы они были хорошо продуманы и не перегружали пространство. Важно, чтобы вы легко могли передвигаться внутри помещения, даже в темное время суток.
Цвета: Предпочтение следует отдать спокойным нейтральным оттенкам. В зависимости от освещения помещения можно выбрать тёплые или холодные цвета. Яркие акценты допустимы, но стоит избегать излишней пестроты.
Не гонитесь за трендами: Избегайте стремления следовать каждому новому тренду, который может быстро устареть. Предпочтение следует отдать классическим и проверенным решениям.
Освещение: Для создания комфортной атмосферы в помещении необходимо предусмотреть разнообразные источники света. Одной люстры в центре помещения может быть недостаточно, поэтому стоит обратить внимание на дополнительные светильники для различных задач.
Соблюдение этих правил поможет создать функциональное, стильное и долговечное пространство, которое будет радовать глаз на протяжении многих лет, пишет pravda.ru.