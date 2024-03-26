Дизайнер Юлия Тычино перечислила правила долго не устаревающего ремонта

Эргономика: Разделите жилище на функциональные зоны так, чтобы они были хорошо продуманы и не перегружали пространство. Важно, чтобы вы легко могли передвигаться внутри помещения, даже в темное время суток.

Цвета: Предпочтение следует отдать спокойным нейтральным оттенкам. В зависимости от освещения помещения можно выбрать тёплые или холодные цвета. Яркие акценты допустимы, но стоит избегать излишней пестроты.

Не гонитесь за трендами: Избегайте стремления следовать каждому новому тренду, который может быстро устареть. Предпочтение следует отдать классическим и проверенным решениям.