Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы

В начале 2020 года мэрия включила баню на Комсомольской в список объектов, подлежащих приватизации. По условиям приватизации, в течение года с момента перехода в частные руки баня должна была использоваться по целевому значению — то есть, в качестве бани. В ноябре того же года по результатам аукциона здание перешло в собственность Елены Тулегановой. Госпожа Тулеганова является совладельцем ряда фирм, аффилированных со «Строительным управлением №1» (СУ-1). Примерно через два года она станет владелицей ООО «Специализированный застройщик „Глобал девелопмент“» — фирмы, которая будет претендовать на застройку вместо бани. В ноябре 2022 года два земельных участка — бани и котельной — перешли в собственность этой компании.