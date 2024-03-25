Жителей сотен квартир в спальном районе Уфы хотят выселить, а дом снести

Однако через некоторое время выяснилось, что подъезд построен с нарушениями, из-за чего он начал разрушаться. В 2017 году сооружение было признано аварийным, тогда было рекомендовано усилить несущие конструкции остальной части дома. Однако вскоре такой же статус получил весь дом. При этом, отмечают жильцы, подъезд и конструкция дома не имеют общих фундамента и стен.