Жителей сотен квартир в спальном районе Уфы хотят выселить, а дом снести

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В уфимском микрорайоне Сипайлово жильцы многоквартирного дома по адресу ул. Жукова, 5/1 пытаются избежать расселения. Их панельный дом, построенный в 1987 году, признали аварийным, однако граждане «за своё жильё готовы бороться до конца».
По информации, которую редакция Mkset.ru получила от Народного фронта в Республике Башкортостан, четырёхподъездный дом был сдан в эксплуатацию 37 лет. Некоторые жильцы поселились в него с момента сдачи. В 1988 году дом соединили с соседним — ул. Сипайловская, 10 — вставкой, которая стала пятым подъездом здания.
Однако через некоторое время выяснилось, что подъезд построен с нарушениями, из-за чего он начал разрушаться. В 2017 году сооружение было признано аварийным, тогда было рекомендовано усилить несущие конструкции остальной части дома. Однако вскоре такой же статус получил весь дом. При этом, отмечают жильцы, подъезд и конструкция дома не имеют общих фундамента и стен.
Жители отказываются переезжать из своего дома. За свой счёт они привлекли техническую экспертизу, которая показала, что дом пригоден для эксплуатации. Как сообщают в пресс-службе Народного фронта, «чтобы защитить свою собственность, уфимцы готовы на самые крайние меры».
Следующим этапом вслед за признанием здания аварийным и расселением, опасаются жильцы, может быть снос дома. Руководитель исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин рассказал, что людям «помогать никто не намерен». Чтобы добиться справедливости, они вынуждены были обратиться на прямую линию с президентом страны.
На данный момент известно, что ОНФ обратился в прокуратуру и мэрию Уфы по поводу возможного расселения и сноса объекта. Главное требование граждан — снять статус аварийности с дома.