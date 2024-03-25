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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Уфе под угрозой выселения оказались жители 180 квартир

Жителей сотен квартир в спальном районе Уфы хотят выселить, а дом снести

25 марта 2024, 08:23
Фото: Общероссийский народный фронт

В Уфе под угрозой выселения оказались жители 180 квартир

Два дома соединили вставкой-подъездом, ставшей причиной проблем для всех жильцов.

В уфимском микрорайоне Сипайлово жильцы многоквартирного дома по адресу ул. Жукова, 5/1 пытаются избежать расселения. Их панельный дом, построенный в 1987 году, признали аварийным, однако граждане «за своё жильё готовы бороться до конца».

По информации, которую редакция Mkset.ru получила от Народного фронта в Республике Башкортостан, четырёхподъездный дом был сдан в эксплуатацию 37 лет. Некоторые жильцы поселились в него с момента сдачи. В 1988 году дом соединили с соседним — ул. Сипайловская, 10 — вставкой, которая стала пятым подъездом здания.

Однако через некоторое время выяснилось, что подъезд построен с нарушениями, из-за чего он начал разрушаться. В 2017 году сооружение было признано аварийным, тогда было рекомендовано усилить несущие конструкции остальной части дома. Однако вскоре такой же статус получил весь дом. При этом, отмечают жильцы, подъезд и конструкция дома не имеют общих фундамента и стен.

Фото: Общероссийский народный фронт

Жители отказываются переезжать из своего дома. За свой счёт они привлекли техническую экспертизу, которая показала, что дом пригоден для эксплуатации. Как сообщают в пресс-службе Народного фронта, «чтобы защитить свою собственность, уфимцы готовы на самые крайние меры».

Следующим этапом вслед за признанием здания аварийным и расселением, опасаются жильцы, может быть снос дома. Руководитель исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин рассказал, что людям «помогать никто не намерен». Чтобы добиться справедливости, они вынуждены были обратиться на прямую линию с президентом страны.

На данный момент известно, что ОНФ обратился в прокуратуру и мэрию Уфы по поводу возможного расселения и сноса объекта. Главное требование граждан — снять статус аварийности с дома.

#Общество#Город#Уфа#Аварийное жилье#Новости Башкирии#Аварийные дома
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