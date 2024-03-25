Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной

Мусульманский праздник Ураза-байрам в этом году выпадает на среду, 10 апреля. В связи с этим жители Башкирии получат дополнительный выходной — день празднования традиционно объявляется выходным, сообщает региональное Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.