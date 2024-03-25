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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

10 апреля в Башкирии объявлено нерабочим днем

Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной

25 марта 2024, 04:36
Фото: 1MI

10 апреля в Башкирии объявлено нерабочим днем

День объявлен выходным в связи с празднованием Ураза-байрама.

Мусульманский праздник Ураза-байрам в этом году выпадает на среду, 10 апреля. В связи с этим жители Башкирии получат дополнительный выходной — день празднования традиционно объявляется выходным, сообщает региональное Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что 10 апреля в Башкирии не входит в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуск.

Также во вторник, 9 апреля, продолжительность рабочего дня при стандартном графике сокращается на один час.

Известны даты мусульманских праздников Курбан и Ураза-байрам в 2024 году в Башкирии
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#Общество#Город#Мусульмане#Ураза-байрам#Новости Башкирии#Выходные дни
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