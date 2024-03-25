Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:39
Мусульманский праздник Ураза-байрам в этом году выпадает на среду, 10 апреля. В связи с этим жители Башкирии получат дополнительный выходной — день празднования традиционно объявляется выходным, сообщает региональное Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что 10 апреля в Башкирии не входит в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуск.
Также во вторник, 9 апреля, продолжительность рабочего дня при стандартном графике сокращается на один час.