Заблокированные шахтёры из Башкирии, снос дома в Уфе и эвакуация студентов

Судьба 5 вахтовиков из Башкортостана до сих пор неизвестна. Они трудились на шахте в Амурской области, но неделю назад произошло обрушение горных пород. Под завалами всего могут находиться 13 рабочих, есть риск того, что их затопило. Сегодня стало известно о том, что начальника рудника задержали. Также заведено уголовное дело в отношение чиновников, не остановивших работу рудника после проверок.