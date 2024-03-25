Заблокированные шахтёры из Башкирии, снос дома в Уфе и эвакуация студентов

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
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Updated Сегодня, 12:47
Студентов и персонал Уфимского колледжа статистики, информации и вычислительной техники эвакуировали из учебного заведения. Учащиеся в соцсетях рассказывали, что не в курсе, из-за чего их попросили выйти на улицу, а из ответа МВД изданию следует, что полиция искала опасные предметы. Впрочем, они обнаружены не были.
В Благовещенске проводили в последний путь сварщика. Мужчина трудился вахтовым методом на Севере, служил на Северном Кавказе. В прошлом году он принял решение подписать контракт с ВС РФ, так как ранее это сделал его брат. В последний путь 39-летнего участника СВО проводили 23 марта.
Судьба 5 вахтовиков из Башкортостана до сих пор неизвестна. Они трудились на шахте в Амурской области, но неделю назад произошло обрушение горных пород. Под завалами всего могут находиться 13 рабочих, есть риск того, что их затопило. Сегодня стало известно о том, что начальника рудника задержали. Также заведено уголовное дело в отношение чиновников, не остановивших работу рудника после проверок.
Жилой дом в уфимской Нижегородке, построенный в 1957 году, собираются снести городские власти, так как ранее он был признан аварийным. Документ опубликован Управлением земельных и имущественных отношений. А вот жители Сипайлово требуют, чтобы от их «панельки» наконец-то отстали — из-за пристроенного подъезда аварийным признали весь дом, тогда как люди считают, что его состояние годится для эксплуатации.
В центре Уфы выставили на продажу здание «Социнвестбанка». Минимальная цена превышает 400 млн рублей, а новый владелец сооружения будет известен в конце мая. Сейчас им владеет АО «Дом.рф».
Республика готовится к паводкам. По словам вице-премьера Ирека Сагитова, реки будут вскрыты совсем скоро, ведь тепло и течение разрушают ледяной покров. В республике уже закрыты почти все ледовые переправы, кроме одной. Глава региона Радий Хабиров считает, что главная задача на сегодня — справиться с половодьем.