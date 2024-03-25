Впервые в ЮАР будет организована выездная сессия ПМЭФ

По словам заместителя директора Фонда Росконгресс, директора ПМЭФ Алексея Валькова, минувшим летом был проведен второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка». Это было грандиозное и беспрецедентное мероприятие. Он также отметил, что все участники мероприятия проявили большой интерес и к выездном формату подобного мероприятия, поскольку только при личном общении можно рассказать о преимуществах, которые дает площадка ПМЭФ. Об этом пишет 56orb.ru.