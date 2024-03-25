Впервые в ЮАР будет организована выездная сессия ПМЭФ

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
По словам заместителя директора Фонда Росконгресс, директора ПМЭФ Алексея Валькова, минувшим летом был проведен второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка». Это было грандиозное и беспрецедентное мероприятие. Он также отметил, что все участники мероприятия проявили большой интерес и к выездном формату подобного мероприятия, поскольку только при личном общении можно рассказать о преимуществах, которые дает площадка ПМЭФ. Об этом пишет 56orb.ru.
Также было отмечено, что Российская Федерация и ЮАР активно развивают сотрудничество в рамках БРИКС и взаимодействуют на международном уровне. Появились и новые возможности для бизнеса обеих стран, в их числе компании из секторов АПК, металлообрабатывающей промышленности, розничной торговли, а также негосударственные образовательные и консульские учреждения.
Согласно заявлению президента Black Business Council Элиаса Монаге, Россия для Южно-Африканской Республики не только является ключевым бизнес-партнером, но и играет важную роль в поставках технологий для развития ее экономики.
«Мы активно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, а также интеллектуальная собственность, — поделился Монаге. — Многолетнее стратегическое партнерство между ЮАР и Россией создает прочные основания для дальнейшего укрепления нашего союза».
Среди спикеров деловой программы: заместитель торгового представителя в ЮАР Олег Савиков, замдиректора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк, старший исполнительный директор Aspen Pharmacare, член South Africa BRICS Business Council Ставрос Николау, президент Black Business Council Элиас Монаге, президент African United Business Confederation Джордж Себулела и председатель правления Ladies in the Frontline SA Слаузи Зодва Могами.
27-й Петербургский международный экономический форум пройдет 5–8 июня 2024 года. Официальным информационным партнером ПМЭФ выступит медиахолдинг 1MI.