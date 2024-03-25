Власти Уфы приняли решение о сносе многоквартирного дома в Ленинском районе города

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Уфе изымут земельный участок, жилые и нежилые учреждения в многоквартирном доме адресу ул. Ак-Идель, 2В в Нижегородке. В 2021 году дом признали аварийным и подлежащим сносу.
Деревянный дом был построен в 1957 году. Его планируется расселить в установленном законом порядке. Собственникам и нанимателям жилых помещений в соответствии с законом предоставят компенсацию либо другое жилье.
Ранее дом 1987 года постройки признали аварийным в уфимском микрорайоне Сипайлово. Жители наотрез отказываются от переезда. За свой счёт они привлекли техническую экспертизу, которая показала, что дом пригоден для эксплуатации. Несмотря на это, жильцы опасаются, что их дом в скором времени все равно может отправиться под снос. Подробности этой истории Mkset рассказывал здесь.