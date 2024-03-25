Власти Уфы приняли решение о сносе многоквартирного дома в Ленинском районе города

Ранее дом 1987 года постройки признали аварийным в уфимском микрорайоне Сипайлово. Жители наотрез отказываются от переезда. За свой счёт они привлекли техническую экспертизу, которая показала, что дом пригоден для эксплуатации. Несмотря на это, жильцы опасаются, что их дом в скором времени все равно может отправиться под снос. Подробности этой истории Mkset рассказывал здесь.