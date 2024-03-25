В Уфе эвакуировали студентов УКСИВТа

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В столице Башкирии эвакуировали студентов и персонал Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. Об этом сообщают очевидцы.
Студенты рассказали, что сами не в курсе причин эвакуации. В соцсетях учащиеся утверждают, что занятия в колледже отменили, а самих студентов отправили домой.
Сообщается также, что к зданию образовательного заведения прибыли машины оперативных служб.
В МВД Mkset сообщили, что опасных предметов по итогу проверки обнаружено не было.
Здание проверено, опасных предметов не обнаружено, — гласит сообщение правоохранителей.