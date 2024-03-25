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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

В Уфе эвакуировали студентов колледжа

В Уфе эвакуировали студентов УКСИВТа

25 марта 2024, 05:15
Фото: 2ГИС

В Уфе эвакуировали студентов колледжа

На место приехали спасатели и скорая.

В столице Башкирии эвакуировали студентов и персонал Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. Об этом сообщают очевидцы.

Студенты рассказали, что сами не в курсе причин эвакуации. В соцсетях учащиеся утверждают, что занятия в колледже отменили, а самих студентов отправили домой.

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Сообщается также, что к зданию образовательного заведения прибыли машины оперативных служб.

В МВД Mkset сообщили, что опасных предметов по итогу проверки обнаружено не было.

Здание проверено, опасных предметов не обнаружено, — гласит сообщение правоохранителей.
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