В Удмуртии усилят безопасность торговых центров

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:44
Бречалов напомнил, что в Ижевске усилена безопасность аэропорта. Также усиление мер безопасности проведено на вокзалах и в местах массового скопления людей. На дорогах работают наряды ГИБДД и другие силовые структуры. Также проводится отработка незаконных мигрантов, пишет udm-info.ru.
Проводятся проверки охранных предприятий и торговых центров. Последним уделяется особое внимание. Эти проверки проводятся при участии МЧС и прокуратуры.
Обсуждалась и тема антитеррористической защиты учебных заведений. В настоящее время объекты 4-й категории охраняются сторожами, а 1–3-й — частными охранными предприятиями. На совещании отметили, что в 18 школах Ижевска и в школе № 2 Сарапула есть КПП. Устанавливаются пропускные пункты на объектах с численностью учеников более 1000.
В свою очередь, ректор Удмуртского государственного аграрного университета Андрей Брацихин рассказал, что учебные корпуса охраняются круглосуточно. Помимо этого, на территории вузов действует пропускной режим.
По словам Бречалова, после теракта в «Крокус Сити Холле» необходимо уделить особое внимание профилактике межнациональных конфликтов.