В Удмуртии усилят безопасность торговых центров

Обсуждалась и тема антитеррористической защиты учебных заведений. В настоящее время объекты 4-й категории охраняются сторожами, а 1–3-й — частными охранными предприятиями. На совещании отметили, что в 18 школах Ижевска и в школе № 2 Сарапула есть КПП. Устанавливаются пропускные пункты на объектах с численностью учеников более 1000.