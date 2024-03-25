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В Удмуртии усилят безопасность торговых центров

В Удмуртии усилят безопасность торговых центров

25 марта 2024, 14:44
Фото: 1MI
В Удмуртии 25 марта прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии под председательством главы региона Александра Бречалова. На нём в том числе было рассмотрено усиление мер безопасности в ТЦ.

Бречалов напомнил, что в Ижевске усилена безопасность аэропорта. Также усиление мер безопасности проведено на вокзалах и в местах массового скопления людей. На дорогах работают наряды ГИБДД и другие силовые структуры. Также проводится отработка незаконных мигрантов, пишет udm-info.ru.

Проводятся проверки охранных предприятий и торговых центров. Последним уделяется особое внимание. Эти проверки проводятся при участии МЧС и прокуратуры.

Обсуждалась и тема антитеррористической защиты учебных заведений. В настоящее время объекты 4-й категории охраняются сторожами, а 1–3-й — частными охранными предприятиями. На совещании отметили, что в 18 школах Ижевска и в школе № 2 Сарапула есть КПП. Устанавливаются пропускные пункты на объектах с численностью учеников более 1000.

В свою очередь, ректор Удмуртского государственного аграрного университета Андрей Брацихин рассказал, что учебные корпуса охраняются круглосуточно. Помимо этого, на территории вузов действует пропускной режим.

По словам Бречалова, после теракта в «Крокус Сити Холле» необходимо уделить особое внимание профилактике межнациональных конфликтов.

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