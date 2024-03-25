В Башкирии на установку светофоров и речевых информаторов выделят 12,2 млн рублей

Согласно документации на сайте госзакупок, подрядчик должен будет установить новые светофоры по следующим адресам: ул. Интернациональной улице, 2, на подъезде к аэропорту вблизи остановки «Поселок Аэропорт», а также на пересечении Железнодорожного переулка с ул. Ферина и Летчика Кобелева.