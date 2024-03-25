В Башкирии на установку светофоров и речевых информаторов выделят 12,2 млн рублей

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
На установку светофоров в Уфе выделят 5,3 млн рублей. Заказчиком выступает Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета.
Согласно документации на сайте госзакупок, подрядчик должен будет установить новые светофоры по следующим адресам: ул. Интернациональной улице, 2, на подъезде к аэропорту вблизи остановки «Поселок Аэропорт», а также на пересечении Железнодорожного переулка с ул. Ферина и Летчика Кобелева.
Помимо этого, Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации ищет подрядчика для устройства звукового сопровождения (речевых информаторов) на светофорах. Всего планируется установить 171 речевой информатор на 27 участках. Начальная цена контракта — 6,9 млн рублей.