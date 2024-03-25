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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Уфе на установку светофоров на трех участках выделят 5,3 млн рублей

В Башкирии на установку светофоров и речевых информаторов выделят 12,2 млн рублей

25 марта 2024, 12:08
Фото: 1MI

В Уфе на установку светофоров на трех участках выделят 5,3 млн рублей

Подрядчик должен будет провести их установку в течение двух месяцев, сообщается на сайте госзакупок.

На установку светофоров в Уфе выделят 5,3 млн рублей. Заказчиком выступает Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета.

Согласно документации на сайте госзакупок, подрядчик должен будет установить новые светофоры по следующим адресам: ул. Интернациональной улице, 2, на подъезде к аэропорту вблизи остановки «Поселок Аэропорт», а также на пересечении Железнодорожного переулка с ул. Ферина и Летчика Кобелева.

Помимо этого, Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации ищет подрядчика для устройства звукового сопровождения (речевых информаторов) на светофорах. Всего планируется установить 171 речевой информатор на 27 участках. Начальная цена контракта — 6,9 млн рублей.

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#Общество#Уфа#Благоустройство#Администрация Уфы#Госзакупки#Новости Башкирии#Светофор#Азамат Нухов
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