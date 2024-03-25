Страшный пожар в Башкирии едва не унёс жизни пяти человек

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Инцидент произошел около 21:00 в деревне Кушеево Абзелиловского района. Предварительно в жилом доме по ул. Тагира Кусимова произошла разгерметизация газового котла с последующим возгоранием.
По прибытии огнеборцев МЧС России дом полыхал по всей площади. Открытое горение ликвидировано в 21:20 на площади 120 кв.метров. Причина пожара настоящий момент устанавливается.
Как сообщили в МЧС, в результате пожара пострадали пять человек: две женщины и трое детей (девочка 2015 г. р., девочка 2017 г. р., девочка 2019 г. р.). По информации дознавателя ведомства, в доме проживала многодетная семья, отец находится на работе.
Пострадавшие госпитализированы в реанимацию районной больницы. Состояние уточняется.
Напомним, ранее в Бижбулякском районе пожар унёс жизни двоих детей и их бабушки. Когда пожарный расчёт прибыл на место происшествия, он обнаружил задымление и открытое горение в шлакоблочном доме с мансардой. Дома были найдены три тела — двоих детей 3 и 5 лет и женщины 67 лет.