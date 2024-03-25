Страшный пожар в Башкирии едва не унёс жизни пяти человек

Напомним, ранее в Бижбулякском районе пожар унёс жизни двоих детей и их бабушки. Когда пожарный расчёт прибыл на место происшествия, он обнаружил задымление и открытое горение в шлакоблочном доме с мансардой. Дома были найдены три тела — двоих детей 3 и 5 лет и женщины 67 лет.