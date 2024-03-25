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Published Сегодня, 13:46

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Спасателям позвонили из-за бегающих по льду детей в Уфе

Спасателям позвонили из-за бегающих по льду детей в Уфе

25 марта 2024, 13:46
Фото: 1MI
В Уфе мужчина пошел рыбачить с детьми, а они заскучали и начали баловаться. Из-за этого на место пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС.
Сюжет
Дети

Там назвали поступок отца неправильным. Спасателям позвонили очевидцы с реки Белая в районе монумента Дружбы. На место на аэролодке прибыли сотрудники управления гражданской защиты, которые заметили, что дети действительно бегают.

На водоем они пришли со взрослым — тот пока рыбачил, а ребята заскучали. Никто из них не провалился под лед.

Спасатели провели профилактическую беседу с мужчиной и детьми. Все благополучно вернулись на берег. Сотрудники госкомитета считают, что выходить на лед весной — как играть в русскую рулетку — можно и «проиграть» жизнь.

В Уфе мужчина провалился под лед и из последних сил ждал помощи
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#Общество#Уфа#Дети#Госкомитет по ЧС#Марина Шорина
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