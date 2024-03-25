Спасателям позвонили из-за бегающих по льду детей в Уфе

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Там назвали поступок отца неправильным. Спасателям позвонили очевидцы с реки Белая в районе монумента Дружбы. На место на аэролодке прибыли сотрудники управления гражданской защиты, которые заметили, что дети действительно бегают.
На водоем они пришли со взрослым — тот пока рыбачил, а ребята заскучали. Никто из них не провалился под лед.
Спасатели провели профилактическую беседу с мужчиной и детьми. Все благополучно вернулись на берег. Сотрудники госкомитета считают, что выходить на лед весной — как играть в русскую рулетку — можно и «проиграть» жизнь.