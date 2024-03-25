Собаки могут дать ценные уроки для человеческой жизни

Проживание настоящего: собаки умеют жить моментом, не беспокоясь о прошлом или будущем, что помогает нам ценить настоящий момент и наслаждаться им. Терпение и настойчивость: наблюдая за тем, как собаки упорно тренируются или ждут нас, мы усваиваем урок терпения и настойчивости.