«Работают психологи»: в Башкирии в страшном пожаре погибли двое детей

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
В центре Бижбулякского района пожар унёс жизни двоих детей и их бабушки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкортостану.
Трагедия произошла 22 марта. Как рассказали спасатели, сообщение о пожаре на улице Тукая поступило сотрудникам МЧС от жителей села. Когда пожарный расчёт прибыл на место происшествия, он обнаружил задымление и открытое горение в шлакоблочном доме с мансардой. Дома были найдены три тела — двоих детей 3 и 5 лет и женщины 67 лет.
Выяснилось, что во время пожара мать находилась в больнице с третьим ребёнком, одним из близнецов, а отец трудился на вахте.
Как сообщил глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов, волонтёры начали сбор средств для помощи семье. Так же он назвал семью «образцовой», которая считается в Бижбуляке дружной и творческой.
Причина пожара на данный момент не называется. С матерью, оставшейся без двоих детей, работают психологи.