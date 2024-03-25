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Published Сегодня, 04:21

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Updated Сегодня, 04:23

Два ребёнка и бабушка погибли в пожаре в Башкирии

«Работают психологи»: в Башкирии в страшном пожаре погибли двое детей

25 марта 2024, 04:21
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Два ребёнка и бабушка погибли в пожаре в Башкирии

Без брата-близнеца остался один из сыновей многодетной матери.

В центре Бижбулякского района пожар унёс жизни двоих детей и их бабушки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкортостану.

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Трагедия произошла 22 марта. Как рассказали спасатели, сообщение о пожаре на улице Тукая поступило сотрудникам МЧС от жителей села. Когда пожарный расчёт прибыл на место происшествия, он обнаружил задымление и открытое горение в шлакоблочном доме с мансардой. Дома были найдены три тела — двоих детей 3 и 5 лет и женщины 67 лет.

Выяснилось, что во время пожара мать находилась в больнице с третьим ребёнком, одним из близнецов, а отец трудился на вахте.

Как сообщил глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов, волонтёры начали сбор средств для помощи семье. Так же он назвал семью «образцовой», которая считается в Бижбуляке дружной и творческой.

Причина пожара на данный момент не называется. С матерью, оставшейся без двоих детей, работают психологи.

#Общество#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров#Бижбулякский район
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