Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии уступает общероссийским показателям

В России средняя продолжительность жизни составляет 73,41 года, в Приволжском федеральном округе, к которому относится наша республика — 72,75 года. Дольше всего люди живут в Татарстане (75,23 лет), Мордовии (73,78 года) и Саратовской области (73,27 года). Башкортостан в этом рейтинге оказался на 4 месте из 14 регионов федерального округа. Среди соседей наименьшая средняя продолжительность жизни — в Пермском крае, где она составила в 2023 году 70,94 лет.