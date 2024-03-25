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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:51

В Башкирии люди в среднем живут меньше, чем в Татарстане

Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии уступает общероссийским показателям

25 марта 2024, 06:49
Фото: 1MI

В Башкирии люди в среднем живут меньше, чем в Татарстане

Дольше всего в ПФО живу жители Татарстана, а в Пермском крае средняя продолжительность жизни не дотягивает до 71 года.

Ожидаемая продолжительность жизни в Башкортостане в прошлом году составила 73,17 года, передаёт «РБК Уфа» со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 0,19 пунктов — с 72,98 года.

В России средняя продолжительность жизни составляет 73,41 года, в Приволжском федеральном округе, к которому относится наша республика — 72,75 года. Дольше всего люди живут в Татарстане (75,23 лет), Мордовии (73,78 года) и Саратовской области (73,27 года). Башкортостан в этом рейтинге оказался на 4 месте из 14 регионов федерального округа. Среди соседей наименьшая средняя продолжительность жизни — в Пермском крае, где она составила в 2023 году 70,94 лет.

Недавно мы сообщали о том, что в большинстве районов республики зафиксирована миграционная убыль населения.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Росстат#Демография
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