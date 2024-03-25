Очень выгодно: эксперт разъяснил нюансы траншевой ипотеки и её платежей

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
На рынке новостроек несколько лет назад появился новый ипотечный продукт — траншевая ипотека. Фактически это все та же стандартная ипотека, но с меняющимся графиком платежей.
Чтобы разобраться в том, как на самом деле производятся платежи и почему ипотека делится на части, Newia.ru обратилась за комментарием к руководителю ипотечного отдела группы компаний «Меридиан» г. Тюмень Екатерине Чайковскаой.
«Ипотека выдается заемщику несколькими траншами: первый — это первоначальный взнос, размер последующих траншей (взносов) определяет застройщик», рассказывает эксперт.
К примеру, вы берете в траншевую ипотеку квартиру стоимостью 6 млн. рублей. Оплата за неё будет проходить следующим образом:
Траншевая ипотека выгодна для любого покупателя, ввиду того, что финансовая нагрузка ниже на определенный застройщиком срок благодаря сниженному платежу. Однако, по мнению эксперта, данный вид ипотеки особенно актуален для тех, кто приобретает жилье на этапе стройки и снимает жилье.
«На сегодняшний день большое количество застройщиков готовы предложить своим покупателям возможность оформить ипотеку траншами. Такая ипотека выдается без дополнительных комиссий, и, соответственно, не повлияет на стоимость жилья. Риски для покупателя и продавца по такой ипотеке практически отсутствуют, т. к. банк фиксирует условия для покупателя на этапе подписания кредитного договора, а застройщик описывает порядок траншей в ДДУ», — говорит Чайковская.