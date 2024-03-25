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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Очень выгодно: эксперт разъяснил нюансы траншевой ипотеки и её платежей

Очень выгодно: эксперт разъяснил нюансы траншевой ипотеки и её платежей

25 марта 2024, 12:48
Фото: 1MI
Что такое траншевая ипотека простыми словами и как на примере происходит оплата траншей, рассказывает Newia.ru

Траншевая ипотека: что это?

На рынке новостроек несколько лет назад появился новый ипотечный продукт — траншевая ипотека. Фактически это все та же стандартная ипотека, но с меняющимся графиком платежей.

Чтобы разобраться в том, как на самом деле производятся платежи и почему ипотека делится на части, Newia.ru обратилась за комментарием к руководителю ипотечного отдела группы компаний «Меридиан» г. Тюмень Екатерине Чайковскаой.

«Ипотека выдается заемщику несколькими траншами: первый — это первоначальный взнос, размер последующих траншей (взносов) определяет застройщик», рассказывает эксперт.
Фото: 1MI

Как выплачивается траншевая ипотека.

К примеру, вы берете в траншевую ипотеку квартиру стоимостью 6 млн. рублей. Оплата за неё будет проходить следующим образом:

  • Первоначальный взнос: вы вносите ПВ в размере 20%.
  • Первый транш. После первоначального взноса сумма первого транша составит 10% от суммы кредита, перечисляемые застройщику, за который поступают ежемесячные платежи — от 2 875 руб.
  • Второй транш. Далее, застройщик определяет, что размер второго транша через 6 месяцев составит 50% от суммы кредита. Сумма ежемесячного платежа составит 17 335 руб.
  • Третий транш. Еще через полгода третий транш в размере 40% от кредита. Вы платите уже полный ежемесячный платеж — 28 980 ₽. Отметим, что сумма платежа по обычной ипотеке была бы той же, однако тут у покупателя имеется целый год на то, чтобы восстановить платежеспособность и в дальнейшем комфортно погашать ипотеку.
Фото: 1MI

Кому выгодна траншевая ипотека.

Траншевая ипотека выгодна для любого покупателя, ввиду того, что финансовая нагрузка ниже на определенный застройщиком срок благодаря сниженному платежу. Однако, по мнению эксперта, данный вид ипотеки особенно актуален для тех, кто приобретает жилье на этапе стройки и снимает жилье.

«На сегодняшний день большое количество застройщиков готовы предложить своим покупателям возможность оформить ипотеку траншами. Такая ипотека выдается без дополнительных комиссий, и, соответственно, не повлияет на стоимость жилья. Риски для покупателя и продавца по такой ипотеке практически отсутствуют, т. к. банк фиксирует условия для покупателя на этапе подписания кредитного договора, а застройщик описывает порядок траншей в ДДУ», — говорит Чайковская.
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