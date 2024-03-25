Очень выгодно: эксперт разъяснил нюансы траншевой ипотеки и её платежей

Траншевая ипотека выгодна для любого покупателя, ввиду того, что финансовая нагрузка ниже на определенный застройщиком срок благодаря сниженному платежу. Однако, по мнению эксперта, данный вид ипотеки особенно актуален для тех, кто приобретает жилье на этапе стройки и снимает жилье.