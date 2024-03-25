Новая операция ГИБДД стартует в Башкирии

За два месяца текущего года в республике зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием легковых такси, работавших без специального разрешения. В результате ДТП два человека погибли и 19 получили травмы, сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.