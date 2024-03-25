Новая операция ГИБДД стартует в Башкирии

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:32
За два месяца текущего года в республике зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием легковых такси, работавших без специального разрешения. В результате ДТП два человека погибли и 19 получили травмы, сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.
В целях стабилизации дорожной обстановки и обеспечения безопасности населения при оказании транспортных услуг в Башкирии пройдут профилактические мероприятия, направленные на соблюдение требований безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
В период проведения рейдов особое внимание будет уделено исполнению водителями легкового такси требований безопасности дорожного движения, наличию водительского удостоверения установленного образца, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, соблюдению режима труда и отдыха, а также техническому состоянию транспорта. Проверки продлятся до 31 марта 2024.