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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:56

Металлобаза в Башкирии задолжала сотрудникам 1 млн рублей зарплат

Металлобаза в Башкирии задолжала сотрудникам 1 млн рублей зарплат

25 марта 2024, 14:53
Фото: 1MI
Сотрудникам металлобазы в Белорецке задолжали зарплаты за несколько месяцев. В Результате возбуждено уголовное дело из-за невыплаты 1 млн рублей. Подробности озвучили в пресс-службе следкома по Башкирии.

Зарплаты не платили сотрудникам торгового дома «Агидель». Компания занимается заготовкой, хранением, переработкой и реализацией металла. Руководством с декабря 2023-го по март 2024 года не выплачивало в полном объеме заработную плату 19 сотрудникам.

Задолженность достигла почти 1 млн рублей. Сейчас даются правовые оценки действиям руководства организации, собирается необходимая документация, устанавливается финансовое положение компании. Также нужно возместить долг.

Ранее в Уфе суд взыскал с компании ООО «Помощь» задолженность по зарплатам. Она превышала 1,8 млн рублей — суммы не получили 23 водителя.

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#Общество#Следком#Зарплаты#Марина Шорина
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