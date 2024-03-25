Металлобаза в Башкирии задолжала сотрудникам 1 млн рублей зарплат

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Зарплаты не платили сотрудникам торгового дома «Агидель». Компания занимается заготовкой, хранением, переработкой и реализацией металла. Руководством с декабря 2023-го по март 2024 года не выплачивало в полном объеме заработную плату 19 сотрудникам.
Задолженность достигла почти 1 млн рублей. Сейчас даются правовые оценки действиям руководства организации, собирается необходимая документация, устанавливается финансовое положение компании. Также нужно возместить долг.
Ранее в Уфе суд взыскал с компании ООО «Помощь» задолженность по зарплатам. Она превышала 1,8 млн рублей — суммы не получили 23 водителя.