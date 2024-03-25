Металлобаза в Башкирии задолжала сотрудникам 1 млн рублей зарплат

Зарплаты не платили сотрудникам торгового дома «Агидель». Компания занимается заготовкой, хранением, переработкой и реализацией металла. Руководством с декабря 2023-го по март 2024 года не выплачивало в полном объеме заработную плату 19 сотрудникам.