Известно, когда в Башкирии будут вскрыты реки

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Вскрытие рек в Башкирии ожидается до 10 апреля. Об этом сообщил вице-премьер республики Ирек Сагитов. Под воздействием тепла и течения разрушится ледяной покров рек.
Глава региона Радий Хабиров отметил, в свою очередь, о необходимости принятия всех соответствующих мер, в том числе черчения рек и взрывных работ.
«Для нас сейчас приоритет — выйти из зимы, справиться с половодьем, не допустить негативных последствий. Прошу эту работу держать на контроле», — сказал Хабиров.