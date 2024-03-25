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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Названа дата вскрытия рек в Башкирии

Известно, когда в Башкирии будут вскрыты реки

25 марта 2024, 06:33
Фото: FreePik

Названа дата вскрытия рек в Башкирии

В это время на водоемах будет крайне опасно.

Вскрытие рек в Башкирии ожидается до 10 апреля. Об этом сообщил вице-премьер республики Ирек Сагитов. Под воздействием тепла и течения разрушится ледяной покров рек.

Глава региона Радий Хабиров отметил, в свою очередь, о необходимости принятия всех соответствующих мер, в том числе черчения рек и взрывных работ.

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«Для нас сейчас приоритет — выйти из зимы, справиться с половодьем, не допустить негативных последствий. Прошу эту работу держать на контроле», — сказал Хабиров.

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