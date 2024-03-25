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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск к МинЖКХ на 67,1 млн рублей

Иск на 67,1 млн рублей подали к МинЖКХ Башкирии

25 марта 2024, 10:55
Фото: Яндекс Карты

Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск к МинЖКХ на 67,1 млн рублей

Иск направлен в связи с подозрениями в нецелевом использовании бюджетных средств, сообщается в карточке дела.

Управление федерального казначейства по РБ обратилось в региональный арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с МинЖКХ региона более 67,1 млн руб.

Исковое заявление было подано 22 марта. Тип дела о нецелевом использовании бюджетных средств — указано в картотеке суда. Дата предварительного судебного заседания в карточке дела не указана.

Ранее в Уфе суд взыскал с компании ООО «Помощь» задолженность по зарплатам сотрудников в размере 1,8 миллиона рублей. Известно, что иск подали бывшие работники, а именно 23 водителя.

#Общество#Уфа#Арбитражный суд#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Судебный иск
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