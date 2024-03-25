Иск на 67,1 млн рублей подали к МинЖКХ Башкирии

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Управление федерального казначейства по РБ обратилось в региональный арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с МинЖКХ региона более 67,1 млн руб.
Исковое заявление было подано 22 марта. Тип дела о нецелевом использовании бюджетных средств — указано в картотеке суда. Дата предварительного судебного заседания в карточке дела не указана.
Ранее в Уфе суд взыскал с компании ООО «Помощь» задолженность по зарплатам сотрудников в размере 1,8 миллиона рублей. Известно, что иск подали бывшие работники, а именно 23 водителя.