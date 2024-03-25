Глава Башкирии предложил проводить «разговоры о важном» в детских лагерях

Отметим, что ранее в детских лагерях Башкирии неоднократно возникали неоднозначные ситуации. Так, в июле 2023 года в редакцию Mkset обратилась обеспокоенная родительница и сообщила о том, что по ее данным в детском лагере «Росинка» в Краснокамском районе якобы большинство детей болеет кишечной инфекцией.