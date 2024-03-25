Глава Башкирии предложил проводить «разговоры о важном» в детских лагерях

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Радий Хабиров призвал закрывать лагеря при малейших нарушениях. Обращаясь к региональному Минобру и Роспотребнадзору, он призвал их проявить принципаильность в данном вопросе.
— Увидите какие то нарушения пожарной безопасности или санитарной безопасности, закрывайте. Нам главное, чтобы дети были в безопасности. Из год в год возникают проблемы, которые «потом сделаем», делайте сейчас, — заявил Хабиров.
Как считает Хабиров, во время отдыха дети должны научиться чему-то новому. По его мнению, в этих целях стоит организовывать тематические смены, а также проводить «разговоры о важном», «мужской разговор» или встречи с интересным человеком.
— Мы постоянно должны бороться за их души сердца и умы, — сказал Хабиров.
Отметим, что ранее в детских лагерях Башкирии неоднократно возникали неоднозначные ситуации. Так, в июле 2023 года в редакцию Mkset обратилась обеспокоенная родительница и сообщила о том, что по ее данным в детском лагере «Росинка» в Краснокамском районе якобы большинство детей болеет кишечной инфекцией.