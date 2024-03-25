До 23 лет: Депутаты Курултая выступили с новой инициативой

Как заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев, предлагается сохранять выплаты приемным родителям и после достижения ребенком совершеннолетия, если он проходит очное обучение в высшем учебном заведении. В этом случае вознаграждение будет выплачиваться до 23-летия ребенка. В настоящее время, напомним, приёмные родители получают денежное вознаграждение до момента, пока ребенок не достигнет совершеннолетия.