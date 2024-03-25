До 23 лет: Депутаты Курултая выступили с новой инициативой

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Как заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев, предлагается сохранять выплаты приемным родителям и после достижения ребенком совершеннолетия, если он проходит очное обучение в высшем учебном заведении. В этом случае вознаграждение будет выплачиваться до 23-летия ребенка. В настоящее время, напомним, приёмные родители получают денежное вознаграждение до момента, пока ребенок не достигнет совершеннолетия.
Размер вознаграждения приемным родителям с учетом районного коэффициента составляет: за каждого ребенка до трех лет — 10 138 рублей в месяц, старше трех лет — 8451 рубль. Размер вознаграждения за ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья или с девиантным поведением: за каждого ребенка до трех лет — 12 167 рублей в месяц, старше трех лет — 10 142 рубля.
По мнению Толкачева, принятие данного закона поддержит родителей и позволит приемным детям спокойно осваивать профессию.