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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Башкирии выплаты приемным семьям продлят на время учебы ребенка в вузе

До 23 лет: Депутаты Курултая выступили с новой инициативой

25 марта 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии выплаты приемным семьям продлят на время учебы ребенка в вузе

Депутаты Курултая намерены внести изменения в закон «О вознаграждении, причитающемся приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье», сообщает пресс-служба регионального парламента.
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Как заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев, предлагается сохранять выплаты приемным родителям и после достижения ребенком совершеннолетия, если он проходит очное обучение в высшем учебном заведении. В этом случае вознаграждение будет выплачиваться до 23-летия ребенка. В настоящее время, напомним, приёмные родители получают денежное вознаграждение до момента, пока ребенок не достигнет совершеннолетия.

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Размер вознаграждения приемным родителям с учетом районного коэффициента составляет: за каждого ребенка до трех лет — 10 138 рублей в месяц, старше трех лет — 8451 рубль. Размер вознаграждения за ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья или с девиантным поведением: за каждого ребенка до трех лет — 12 167 рублей в месяц, старше трех лет — 10 142 рубля.

По мнению Толкачева, принятие данного закона поддержит родителей и позволит приемным детям спокойно осваивать профессию.

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