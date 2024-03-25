Брат с сестрой из Башкирии нашли родителей через соцсети

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Счастливую историю о том, как маленькие брат с сестрой нашли новую семью, рассказали в Минтруде Башкирии.
Публикацию о мальчике с девочкой сделали в соцсетях и спустя через два дня их забрали Юлия и Константин. Между детьми и взрослыми очень скоро установились доверительные отношения.
«В понедельник мы опубликовали новость о том, что маленькие брат и сестра, Илья и Виталина, ищут родителей. А уже в среду получили сообщение: ребят забрали в семью, — передается в сообщении», — рассказали в ведомстве.