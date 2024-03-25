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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Башкирии маленькие брат с сестрой нашли родителей через соцсети

Брат с сестрой из Башкирии нашли родителей через соцсети

25 марта 2024, 04:59
Фото: Минтруд Башкирии

В Башкирии маленькие брат с сестрой нашли родителей через соцсети

Благодаря публикации детей забрали в семью.

Счастливую историю о том, как маленькие брат с сестрой нашли новую семью, рассказали в Минтруде Башкирии.

Публикацию о мальчике с девочкой сделали в соцсетях и спустя через два дня их забрали Юлия и Константин. Между детьми и взрослыми очень скоро установились доверительные отношения.

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«В понедельник мы опубликовали новость о том, что маленькие брат и сестра, Илья и Виталина, ищут родителей. А уже в среду получили сообщение: ребят забрали в семью, — передается в сообщении», — рассказали в ведомстве.

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