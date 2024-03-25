Активное снеготаяние прогнозируют на этой неделе в Башкирии

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
По данным Башгидрометцентра, в период с 27 по 29 марта 2024 года по республике ожидается активное снеготаяние на малых степных и горных реках, возможны резкие подъемы уровней воды.
Как информирует региональный Госкомитет по ЧС, в связи с этим вероятны подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики.
Жителям республики настоятельно рекомендуется прочистить имеющиеся водоотводы и водопропускные трубы на своих придомовых территориях, а также строго соблюдать правила безопасности вблизи водных объектов.
По предварительным прогнозам, в Башкирии весной 2024 года ожидается полноводный паводок. На вопросы Mkset о том, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку в эксклюзивном интервью рассказал и. о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.