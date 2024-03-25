Активное снеготаяние прогнозируют на этой неделе в Башкирии

По предварительным прогнозам, в Башкирии весной 2024 года ожидается полноводный паводок. На вопросы Mkset о том, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку в эксклюзивном интервью рассказал и. о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.