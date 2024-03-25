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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Жителям Башкирии дали рекомендации по прохождению периода весеннего паводка

Активное снеготаяние прогнозируют на этой неделе в Башкирии

25 марта 2024, 13:00
Фото: 1MI

Жителям Башкирии дали рекомендации по прохождению периода весеннего паводка

Мероприятия по подготовке республики к половодью активно ведутся уже в течение нескольких недель. Власти готовятся к «наихудшему сценарию».

По данным Башгидрометцентра, в период с 27 по 29 марта 2024 года по республике ожидается активное снеготаяние на малых степных и горных реках, возможны резкие подъемы уровней воды.

Как информирует региональный Госкомитет по ЧС, в связи с этим вероятны подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики.

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Жителям республики настоятельно рекомендуется прочистить имеющиеся водоотводы и водопропускные трубы на своих придомовых территориях, а также строго соблюдать правила безопасности вблизи водных объектов.

По предварительным прогнозам, в Башкирии весной 2024 года ожидается полноводный паводок. На вопросы Mkset о том, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку в эксклюзивном интервью рассказал и. о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

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#Происшествия#Новости Башкирии#Весенний паводок#Азамат Нухов#Госкомитет по ЧС
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