Жители Уфы смогут понаблюдать за самой маленькой планетой Солнечной системы

Отмечается, что наблюдать Меркурий на вечернем небе можно до конца марта. Но уже в первых числах апреля он исчезнет из поля зрения, поскольку будет заходить всё раньше и будет виден всё ниже над горизонтом, так как будет сближаться с Солнцем, с которым вступит в соединение 12 апреля, после чего появится на утреннем небе.