Жители Уфы смогут понаблюдать за самой маленькой планетой Солнечной системы

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В понедельник, 25 марта, Меркурий будет на максимальном угловом удалении от Солнца к востоку — на 19°. В этот период складываются наилучшие условия для наблюдения за планетой с Земли: он виден в течение двух часов после захода Солнца и в сумерках поднимается выше всего над горизонтом.
Как пояснили в планетарии, после захода Солнца, в сгущающихся сумерках, Меркурий, как яркая звезда -0.3 m будет виден на западе в созвездии Рыб низко над горизонтом. Найти его поможет Юпитер. Юпитер выглядит как самая яркая звезда на вечернем небе — его можно заметить высоко над горизонтом в созвездии Овна. Меркурий будет виден ближе к горизонту и находится правее Юпитера.
Отмечается, что наблюдать Меркурий на вечернем небе можно до конца марта. Но уже в первых числах апреля он исчезнет из поля зрения, поскольку будет заходить всё раньше и будет виден всё ниже над горизонтом, так как будет сближаться с Солнцем, с которым вступит в соединение 12 апреля, после чего появится на утреннем небе.
Напомним, ранее неопознанный объект заметили очевидцы в небе над Уфой. Неизвестное небесное тело пролетало над западной частью города.