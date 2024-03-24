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Уфимцы смогут увидеть Меркурий

Жители Уфы смогут понаблюдать за самой маленькой планетой Солнечной системы

24 марта 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney

Уфимцы смогут увидеть Меркурий

О том, как найти планету на ночном небе, рассказали в Уфимском Планетарии.

В понедельник, 25 марта, Меркурий будет на максимальном угловом удалении от Солнца к востоку — на 19°. В этот период складываются наилучшие условия для наблюдения за планетой с Земли: он виден в течение двух часов после захода Солнца и в сумерках поднимается выше всего над горизонтом.

Положение Меркурия на орбите 25 марта в момент наибольшей восточной элонгации (удалении). При наблюдении с Земли его угловое расстояние от Солнца составляет 19 градусов.Положение Меркурия на орбите 25 марта в момент наибольшей восточной элонгации (удалении). При наблюдении с Земли его угловое расстояние от Солнца составляет 19 градусов.
Положение Меркурия на орбите 25 марта в момент наибольшей восточной элонгации (удалении). При наблюдении с Земли его угловое расстояние от Солнца составляет 19 градусов.
Фото: theplanetstoday.com

Как пояснили в планетарии, после захода Солнца, в сгущающихся сумерках, Меркурий, как яркая звезда -0.3 m будет виден на западе в созвездии Рыб низко над горизонтом. Найти его поможет Юпитер. Юпитер выглядит как самая яркая звезда на вечернем небе — его можно заметить высоко над горизонтом в созвездии Овна. Меркурий будет виден ближе к горизонту и находится правее Юпитера.

Отмечается, что наблюдать Меркурий на вечернем небе можно до конца марта. Но уже в первых числах апреля он исчезнет из поля зрения, поскольку будет заходить всё раньше и будет виден всё ниже над горизонтом, так как будет сближаться с Солнцем, с которым вступит в соединение 12 апреля, после чего появится на утреннем небе.

Напомним, ранее неопознанный объект заметили очевидцы в небе над Уфой. Неизвестное небесное тело пролетало над западной частью города.

В Уфимском планетарии рассказали об упавшем светящемся объекте
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#Уфа#Новости Башкирии#Космос#Планетарий#Космическое явление
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