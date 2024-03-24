Забит до отказа: по Уфе вновь проехался автобус с незакрывающимися дверями

Ранее в Уфе пассажирам пришлось покинуть автобус из-за того, что он не выдержал слишком большого количества людей в салоне. Спустя некоторое время подъехал второй автобус. Однако и с ним случилась неприятная ситуация — переполненный салон не позволил закрыться дверям. В связи с этим значительную часть пути автобус двигался с открытой дверью.