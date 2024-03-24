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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Уфе из-за наплыва пассажиров автобус ехал с незакрытыми дверями

Забит до отказа: по Уфе вновь проехался автобус с незакрывающимися дверями

24 марта 2024, 12:43
Фото: 1MI

В Уфе из-за наплыва пассажиров автобус ехал с незакрытыми дверями

Водитель продолжал движение, игнорируя незакрытые двери.

В Уфе двери автобуса не закрылись из-за того, что салон был до отказа заполнен пассажирами. Несмотря на не до конца закрывшиеся двери, водитель автобуса продолжил движение.

Видео: UTV.ru

Как сообщает телеканал UTV, речь идет об автобусном маршруте №270. Сам же инцидент произошел вечером субботы, 23 марта.

Ранее в Уфе пассажирам пришлось покинуть автобус из-за того, что он не выдержал слишком большого количества людей в салоне. Спустя некоторое время подъехал второй автобус. Однако и с ним случилась неприятная ситуация — переполненный салон не позволил закрыться дверям. В связи с этим значительную часть пути автобус двигался с открытой дверью.

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#Город#Видео#Уфа#Автобус#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта
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