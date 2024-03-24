mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Студенты уфимских вузов продолжат учебу в очном формате

Вузы Уфы не станут отправлять студентов на удаленку

24 марта 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney

Студенты уфимских вузов продолжат учебу в очном формате

Занятия пройдут в очном формате, заявили в руководстве ряда уфимских университетов.

В понедельник, 25 марта, занятия в уфимских вузах будут проводиться в очном формате. Соответствующее заявление было опубликовано в соцсетях УУНиТ, УГНТУ и БГПУ.

При этом подчеркивается, что в целях безопасности на территории вузов действуют повышенные меры безопасности и пропускного режима в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити холл».

В БГПУ службы безопасности «проводят работу по проверке организации системы безопасности как учебных корпусов, так и общежитий», — заявил ректор университета Салават Сагитов.

Вузы России повышают стоимость обучения: что ждет студентов УУНиТ в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Обманутые студенты и переплаченный капремонт: скандальное хищение в УГНТУВ Уфе студент УГНТУ был найдет мертвым в комнате общежитияСтуденты БГПУ пытались собрать средства на покупку стиральной машины в общежитие
#Город#Уфа#Новости Башкирии#Вузы#Университет#Азамат Нухов#УУНиТ
Подпишитесь
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
Сегодня, 05:22
Церемония прощания с погибшим в ходе СВО Виталием Бурулевым прошла в Башкирии
Сегодня, 06:32
Обновление дорожной разметки в Уфе обойдется бюджету города в 206 млн рублей
Сегодня, 06:17
Чиновники из Башкирии вновь пострадали от действий мошенников
Сегодня, 05:37
В Уфе изменится схема движения ряда автобусных маршрутов
Сегодня, 05:13
Первое ДТП произошло на Восточном выезде спустя двое суток после открытия
Сегодня, 05:02
"