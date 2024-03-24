Вузы Уфы не станут отправлять студентов на удаленку

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В понедельник, 25 марта, занятия в уфимских вузах будут проводиться в очном формате. Соответствующее заявление было опубликовано в соцсетях УУНиТ, УГНТУ и БГПУ.
При этом подчеркивается, что в целях безопасности на территории вузов действуют повышенные меры безопасности и пропускного режима в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити холл».
В БГПУ службы безопасности «проводят работу по проверке организации системы безопасности как учебных корпусов, так и общежитий», — заявил ректор университета Салават Сагитов.