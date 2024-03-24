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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 10:56

В Уфе проходит траурный митинг в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»

В Уфе проходит траурный митинг в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»

24 марта 2024, 08:32
Фото: 1MI
Ранее в городе возникло два стихийных мемориала, куда жители города возлагают цветы и свечи в память о жертвах террористической атаки.

24 марта было объявлено днем общенационального траура по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Во многих городах России возникли стихийные мемориалы в память о погибших, походят траурные митинги.

Видео: UTV.ru

Так, сегодня траурный митинг проходит в Уфе. Как сообщает телеканал UTV, жители города возлагают цветы, игрушки и свечи у арт-объекта «Семья» на проспекте Октября.

Еще один стихийный мемориал в Уфе возник у памятника рядом с часовней Радость Скорбящая, куда уфимцы стали приносить иконы, свечи и цветы.

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В связи с трагическим событием в России отменены массово-развлекательные мероприятия. Федеральные каналы сняли с эфира рекламу.

По официальным данным, число погибших в результате террористической атаки, по официальным данным, составило 133 человека, пострадавших — 154. Отмечается, что многие из них находятся в тяжелом состоянии. Поисковая операция продолжается.

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