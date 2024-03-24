В Уфе проходит траурный митинг в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
24 марта было объявлено днем общенационального траура по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Во многих городах России возникли стихийные мемориалы в память о погибших, походят траурные митинги.
Так, сегодня траурный митинг проходит в Уфе. Как сообщает телеканал UTV, жители города возлагают цветы, игрушки и свечи у арт-объекта «Семья» на проспекте Октября.
Еще один стихийный мемориал в Уфе возник у памятника рядом с часовней Радость Скорбящая, куда уфимцы стали приносить иконы, свечи и цветы.
В связи с трагическим событием в России отменены массово-развлекательные мероприятия. Федеральные каналы сняли с эфира рекламу.
По официальным данным, число погибших в результате террористической атаки, по официальным данным, составило 133 человека, пострадавших — 154. Отмечается, что многие из них находятся в тяжелом состоянии. Поисковая операция продолжается.