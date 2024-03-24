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Published Сегодня, 05:13

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Схема движения трёх автобусных маршрутов в Уфе изменится с 25 марта

В Уфе изменится схема движения ряда автобусных маршрутов

24 марта 2024, 05:13
Фото: 1MI

Схема движения трёх автобусных маршрутов в Уфе изменится с 25 марта

Об изменениях информирует ГУП «Башавтотранс».

С понедельника, 25 марта, изменится схема движения трех межмуниципальных автобусных маршрутов. С этого дня она дополнится обязательной остановкой «Магазин „Дачник“».

В частности, это нововведение касается трёх маршрутов:

— №101 «ул. Дзержинского — Аэропорт»;

-№110 «Автоцентр „ВАЗ“ — Аэропорт»;

— №110с «Уфимский ДОК — Новобулгаково».

Напомним, ранее стало известно о временном закрытии автобусный маршрута №115 «Дюртюли- Бирск (переправа)». Как пояснил ГУП «Башавтотранс», обслуживание рейсов данного маршрута временно прекращено в связи с закрытием ледовой переправы через реку Белая.

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#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Башавтотранс#Автобусы#Остановка общественного транспорта
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