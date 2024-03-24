В Уфе изменится схема движения ряда автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:41
С понедельника, 25 марта, изменится схема движения трех межмуниципальных автобусных маршрутов. С этого дня она дополнится обязательной остановкой «Магазин „Дачник“».
В частности, это нововведение касается трёх маршрутов:
— №101 «ул. Дзержинского — Аэропорт»;
-№110 «Автоцентр „ВАЗ“ — Аэропорт»;
— №110с «Уфимский ДОК — Новобулгаково».
Напомним, ранее стало известно о временном закрытии автобусный маршрута №115 «Дюртюли- Бирск (переправа)». Как пояснил ГУП «Башавтотранс», обслуживание рейсов данного маршрута временно прекращено в связи с закрытием ледовой переправы через реку Белая.