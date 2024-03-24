В Башкирии за сутки погибло две косули

Как сообщил Стрельников, по указанному адресу животное найти не удалось. Как стало известно позднее — косуля оказалась совсем в другом месте. Специалисты выехали уже по другому адресу, где обнаружили изувеченную косулю. Предположительно она пролежала у дороги около шести часов.