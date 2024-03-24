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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 10:48

В Уфе водитель сбил косулю на шоссе: животное медленно умирало на обочине

В Башкирии за сутки погибло две косули

24 марта 2024, 10:44
Фото: 1MI

В Уфе водитель сбил косулю на шоссе: животное медленно умирало на обочине

Ранее лесных животных неоднократно замечали в Уфе.

Утром субботы, 24 марта, следуя по Демскому шоссе, водитель иномарки сбил косулю, о чем сообщил в ГИБДД. Также на место происшествия взывали экстренные службы, представителя Минэкологии и руководителя центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»/ Telegram

Как сообщил Стрельников, по указанному адресу животное найти не удалось. Как стало известно позднее — косуля оказалась совсем в другом месте. Специалисты выехали уже по другому адресу, где обнаружили изувеченную косулю. Предположительно она пролежала у дороги около шести часов.

«Косулю бросили, бросил прежде всего тот, кто сбил. Фактически, это статья 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“. Недоумение было у всех. Выяснилось, что ДТП оформили, а животное перенесли за бортик и оставили в тяжелом состоянии на произвол судьбы», — сообщил руководитель центра.

В результате животное скончалось.

Напомним, ранее на косулю в Уфе напала стая собак. У животного диагностировали рваные раны и острую кровопотерю — за её жизнь в течение нескольких часов боролись медики.

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#Происшествия#ДТП#Новости Башкирии#Животные#Азамат Нухов#Дикие животные
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