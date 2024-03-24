В Башкирии за сутки погибло две косули

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Утром субботы, 24 марта, следуя по Демскому шоссе, водитель иномарки сбил косулю, о чем сообщил в ГИБДД. Также на место происшествия взывали экстренные службы, представителя Минэкологии и руководителя центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.
Как сообщил Стрельников, по указанному адресу животное найти не удалось. Как стало известно позднее — косуля оказалась совсем в другом месте. Специалисты выехали уже по другому адресу, где обнаружили изувеченную косулю. Предположительно она пролежала у дороги около шести часов.
«Косулю бросили, бросил прежде всего тот, кто сбил. Фактически, это статья 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“. Недоумение было у всех. Выяснилось, что ДТП оформили, а животное перенесли за бортик и оставили в тяжелом состоянии на произвол судьбы», — сообщил руководитель центра.
В результате животное скончалось.
Напомним, ранее на косулю в Уфе напала стая собак. У животного диагностировали рваные раны и острую кровопотерю — за её жизнь в течение нескольких часов боролись медики.