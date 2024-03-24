В Башкирии в пожаре погиб мужчина 1964 года рождения

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В Башкирии в результате пожара погиб мужчина 1964 ода рождения. Огонь загорелся в бревенчатом доме по улице Мира в селе Большая ока Мечетлинского района.
На момент прибытия добровольцев и огнеборцев МЧС России дом горел открытым пламенем, огонь также успел перекинуться и на надворные постройки.
Пожар потушен на общей площади 101 кв.метр. Отмечается, что в результате пожара сильно пострадали дом, баня и сарай.
Напомним, ранее в Башкирии в результате пожара в Калтасинском районе погиб инвалид-колясочник. Причина пожара устанавливается.