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Published Сегодня, 15:19

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Updated Сегодня, 15:21

В Башкирии загорелся бревенчатый дом: есть погибший

В Башкирии в пожаре погиб мужчина 1964 года рождения

24 марта 2024, 15:19
Фото: 1MI

В Башкирии загорелся бревенчатый дом: есть погибший

Подробности сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Башкирии в результате пожара погиб мужчина 1964 ода рождения. Огонь загорелся в бревенчатом доме по улице Мира в селе Большая ока Мечетлинского района.

На момент прибытия добровольцев и огнеборцев МЧС России дом горел открытым пламенем, огонь также успел перекинуться и на надворные постройки.

Пожар потушен на общей площади 101 кв.метр. Отмечается, что в результате пожара сильно пострадали дом, баня и сарай.

Напомним, ранее в Башкирии в результате пожара в Калтасинском районе погиб инвалид-колясочник. Причина пожара устанавливается.

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#Происшествия#Пожар#Ликвидация пожара#МЧС Башкирии
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