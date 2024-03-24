В Башкирии потеплеет до +13 градусов

Сегодня, 24 марта, Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу до умеренных. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит от 0 до +5°, в горных районах до ожидается потепление +10°.