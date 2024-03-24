В Башкирии потеплеет до +13 градусов

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Сегодня, 24 марта, Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу до умеренных. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит от 0 до +5°, в горных районах до ожидается потепление +10°.
В понедельник, 25 марта, местами вновь ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0 до -5°, днем потеплеет до +2, +7°, в горных районах до +12°.
Во вторник, 26 марта, в ночное время по республике вновь пройдут дожди и мокрый снег, днем также ожидается небольшой дождь, местами до умеренного. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°, днем +3, +8°, местами до +13°.