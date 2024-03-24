Стая собак в Башкирии растерзала косулю

На место выехали ведущий специалист-эксперт Уфимской службы по охране использования объектов животного мира Камалов Э.Р. и руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Стрельников Д. Н. Как сообщил Стрельников, животное передали в центр на ответственное сохранение — её поместили в карантин.