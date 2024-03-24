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Published Сегодня, 07:55

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В Башкирии скончалась косуля, которую задрала стая собак

Стая собак в Башкирии растерзала косулю

24 марта 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии скончалась косуля, которую задрала стая собак

У косули диагностировали рваные раны и острую кровопотерю. За её жизнь в течение нескольких часов боролись медики.

Жители СНТ Красивая поляна Нуримановского района обнаружили на своей территории косулю. По их словам, на неё напали собаки — на теле имелись рваные раны. Также у животного диагностирована сильная кровопотеря.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»

На место выехали ведущий специалист-эксперт Уфимской службы по охране использования объектов животного мира Камалов Э.Р. и руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Стрельников Д. Н. Как сообщил Стрельников, животное передали в центр на ответственное сохранение — её поместили в карантин.

— Рваные раны мягких тканей задней правой лапы, несколько укусов на животе и небольшие повреждения на шее. Все мягкие ткани. Предположительно проникающих ран внутренних органов нет. По визуальным признакам внутреннее кровотечение отсутствует. Очень сильная кровопотеря, что на месте, что в машине, кровь остановили только уже в центре. <…> Состояние стабильно тяжелое, сильное ослабление. Прогноз осторожный, — сообщили в центре реабилитации.

К сожалению, несмотря на усилия специалистов, животное скончалось. Об ранним утром воскресенья, 24 марта, сообщили в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Напомним, ранее косуль неоднократно замечали в центре Уфы. Животные прогуливались поблизости от сквера Маяковского и Гостиного двора.

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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Собаки#Азамат Нухов#Ветеринарная служба#Дикие животные
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