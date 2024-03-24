Стая собак в Башкирии растерзала косулю

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Жители СНТ Красивая поляна Нуримановского района обнаружили на своей территории косулю. По их словам, на неё напали собаки — на теле имелись рваные раны. Также у животного диагностирована сильная кровопотеря.
На место выехали ведущий специалист-эксперт Уфимской службы по охране использования объектов животного мира Камалов Э.Р. и руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Стрельников Д. Н. Как сообщил Стрельников, животное передали в центр на ответственное сохранение — её поместили в карантин.
— Рваные раны мягких тканей задней правой лапы, несколько укусов на животе и небольшие повреждения на шее. Все мягкие ткани. Предположительно проникающих ран внутренних органов нет. По визуальным признакам внутреннее кровотечение отсутствует. Очень сильная кровопотеря, что на месте, что в машине, кровь остановили только уже в центре. <…> Состояние стабильно тяжелое, сильное ослабление. Прогноз осторожный, — сообщили в центре реабилитации.
К сожалению, несмотря на усилия специалистов, животное скончалось. Об ранним утром воскресенья, 24 марта, сообщили в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
Напомним, ранее косуль неоднократно замечали в центре Уфы. Животные прогуливались поблизости от сквера Маяковского и Гостиного двора.