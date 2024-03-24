Смотрим, как демонтируют арку старого Бельского моста в Уфе

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Уфе продолжается капитальный ремонт старого Бельского моста в створе улицы Воровского. Ранее на этой неделе рабочие приступили к демонтажу арочной конструкции моста.
Так, в пятницу были срезаны первые 15 сантиметров арки. Таким образом, напряжения на мосту были сняты. «Теперь можно продолжать работы, демонтируя сразу по 5 метров свода», — написал в соцсетях сити-менеджер Ратмир Мавлиев.
Напомним, капитальный ремонт старого «арочного» моста через реку Белую в створе улицы Воровского входит в перечень объектов к 450-летию основания города Уфы. В марте 2022 года мостостроители приступили к строительно-монтажным работам на объекте.
Состояние мостового сооружения оценивалось как «изношенное». Как отметил бывший мэр Уфы Сергей Греков, в процессе реконструкции «мост практически будет построен заново». Как сообщалось ранее, в ходе ремонтных работ будет полностью демонтировано пролетное строение, которое заменят на железобетонную конструкцию, а также арка, которую позднее восстановят «для придания объекту эстетического вида».