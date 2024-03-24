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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Уфе начались работы по демонтажу арочной конструкции старого Бельского моста

Смотрим, как демонтируют арку старого Бельского моста в Уфе

24 марта 2024, 11:43
Фото: Максим Штурм / mkset.ru

В Уфе начались работы по демонтажу арочной конструкции старого Бельского моста

Капитальный ремонт одного из главных символов Уфы идет уже несколько лет — с 2022 года. Mkset решил посмотреть, как изменился мост за это время.

В Уфе продолжается капитальный ремонт старого Бельского моста в створе улицы Воровского. Ранее на этой неделе рабочие приступили к демонтажу арочной конструкции моста.

Фото: Максим Штурм / mkset.ru

Так, в пятницу были срезаны первые 15 сантиметров арки. Таким образом, напряжения на мосту были сняты. «Теперь можно продолжать работы, демонтируя сразу по 5 метров свода», — написал в соцсетях сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Фото: Максим Штурм / mkset.ru

Напомним, капитальный ремонт старого «арочного» моста через реку Белую в створе улицы Воровского входит в перечень объектов к 450-летию основания города Уфы. В марте 2022 года мостостроители приступили к строительно-монтажным работам на объекте.

Фото: Максим Штурм / mkset.ru

Состояние мостового сооружения оценивалось как «изношенное». Как отметил бывший мэр Уфы Сергей Греков, в процессе реконструкции «мост практически будет построен заново». Как сообщалось ранее, в ходе ремонтных работ будет полностью демонтировано пролетное строение, которое заменят на железобетонную конструкцию, а также арка, которую позднее восстановят «для придания объекту эстетического вида».

Фото: Максим Штурм / mkset.ru
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