Первое ДТП произошло на Восточном выезде спустя двое суток после открытия

Стоимость проезда для легковушек днем составит 100 рублей, в другие часы — 20 рублей. Остальным придется платить по 250 и 50 рублей соответственно. Взимать деньги не будут с автобусов, спецслужб и почты. При этом, как заявил глава республики Радий Хабиров, до 1 апреля проезд по нему будет бесплатным.