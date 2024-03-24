Первое ДТП произошло на Восточном выезде спустя двое суток после открытия

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Первое ДТП произошло на Восточном выезде спустя два дня после открытия. Инцидент случился вечером субботы, 23 марта, сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев.
Так, на Восточном выезде столкнулись две иномарки: Ford и Hyundai. Предположительно водители не поделили дорогу возле пункта взимания платы (ПВП).
Напомним, торжественное открытие Восточного выезда в Уфе состоялось ранее на этой неделе. Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут добраться из центра Уфы до федеральной трассы М-5 за 10 минут.
Стоимость проезда для легковушек днем составит 100 рублей, в другие часы — 20 рублей. Остальным придется платить по 250 и 50 рублей соответственно. Взимать деньги не будут с автобусов, спецслужб и почты. При этом, как заявил глава республики Радий Хабиров, до 1 апреля проезд по нему будет бесплатным.