Обновление дорожной разметки в Уфе обойдется бюджету города в 206 млн рублей

Обновить дорожную разметку планируется на 145 улицах города, в том числе на проспектах Октября и Салавата Юлаева, а также на Затонском шоссе. Работы пройдут в два этапа — с даты заключения муниципального контракта по 31 июля 2024 года и с 20 апреля 2025 года по 31 июля 2025 года.