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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:21

На обновление дорожной разметки в Уфе выделят 206 млн рублей

Обновление дорожной разметки в Уфе обойдется бюджету города в 206 млн рублей

24 марта 2024, 06:17
Фото: 1MI

На обновление дорожной разметки в Уфе выделят 206 млн рублей

Заказчиком выступает Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы, сообщается на сайте госзакупок.

На обновление дорожной разметки в Уфе выделят до 206 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета.

Обновить дорожную разметку планируется на 145 улицах города, в том числе на проспектах Октября и Салавата Юлаева, а также на Затонском шоссе. Работы пройдут в два этапа — с даты заключения муниципального контракта по 31 июля 2024 года и с 20 апреля 2025 года по 31 июля 2025 года.

Подрядчик должен вести работу с обеспечением непрерывного и бесперебойного дорожного движения во всех существующих направлениях автомобильной дорогибудет предоставить гарантию на дорожную разметку сроком на 1 год.

Отмечается, что по согласованию сторон работы могут осуществляться в ночное, вечернее, утреннее, дневное время суток — по необходимости.

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#Общество#Город#Администрация Уфы#Ремонт дорог#Госзакупки#Новости Башкирии#Дорожная разметка
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