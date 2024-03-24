Обновление дорожной разметки в Уфе обойдется бюджету города в 206 млн рублей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
На обновление дорожной разметки в Уфе выделят до 206 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета.
Обновить дорожную разметку планируется на 145 улицах города, в том числе на проспектах Октября и Салавата Юлаева, а также на Затонском шоссе. Работы пройдут в два этапа — с даты заключения муниципального контракта по 31 июля 2024 года и с 20 апреля 2025 года по 31 июля 2025 года.
Подрядчик должен вести работу с обеспечением непрерывного и бесперебойного дорожного движения во всех существующих направлениях автомобильной дорогибудет предоставить гарантию на дорожную разметку сроком на 1 год.
Отмечается, что по согласованию сторон работы могут осуществляться в ночное, вечернее, утреннее, дневное время суток — по необходимости.