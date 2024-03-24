mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Глава Башкирии выразил соболезнования семьям жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Глава Башкирии высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

24 марта 2024, 09:30
Фото: 1MI

Глава Башкирии выразил соболезнования семьям жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

По официальным данным, атака террористов унесла жизни 133 человек.

Радий Хабиров высказался о теракте в «Крокус Сити Холле». Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким жертв террористической атаки.

Он отметил, что в Башкирии в связи с днем общенационального траура 24 марта были отменены массово-развлекательные мероприятия. Жители Уфы и других городов России несут к стихийным мемориалам цветы, свечи и игрушки.

В Уфе проходит траурный митинг в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»
Узнать подробнее
«Наши мысли сегодня — с теми, кто потерял в этой трагедии родных и близких, с теми, за чьи жизни сейчас борются врачи. Зло должно быть наказано и обязательно будет наказано. Тем, кто хочет сломить наш дух, посеять панику, внести раздор в наше общество, не на что надеяться. Россия была и останется единой, неделимой, сильной страной», — написал Хабиров в соцсетях.

Напомним, в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл» в Московской области, по официальным данным, погибло 133 человека, 154 пострадали — многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент
Узнать подробнее
#Происшествия#Новости Башкирии#Хабиров#Теракт#Экстремизм и терроризм
Подпишитесь
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
Сегодня, 05:22
Церемония прощания с погибшим в ходе СВО Виталием Бурулевым прошла в Башкирии
Сегодня, 06:32
Обновление дорожной разметки в Уфе обойдется бюджету города в 206 млн рублей
Сегодня, 06:17
Чиновники из Башкирии вновь пострадали от действий мошенников
Сегодня, 05:37
В Уфе изменится схема движения ряда автобусных маршрутов
Сегодня, 05:13
Первое ДТП произошло на Восточном выезде спустя двое суток после открытия
Сегодня, 05:02
"