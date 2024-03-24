Глава Башкирии высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Радий Хабиров высказался о теракте в «Крокус Сити Холле». Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким жертв террористической атаки.
Он отметил, что в Башкирии в связи с днем общенационального траура 24 марта были отменены массово-развлекательные мероприятия. Жители Уфы и других городов России несут к стихийным мемориалам цветы, свечи и игрушки.
«Наши мысли сегодня — с теми, кто потерял в этой трагедии родных и близких, с теми, за чьи жизни сейчас борются врачи. Зло должно быть наказано и обязательно будет наказано. Тем, кто хочет сломить наш дух, посеять панику, внести раздор в наше общество, не на что надеяться. Россия была и останется единой, неделимой, сильной страной», — написал Хабиров в соцсетях.
Напомним, в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл» в Московской области, по официальным данным, погибло 133 человека, 154 пострадали — многие из них находятся в тяжелом состоянии.