В Уфе в небо поднялся вертолёт с первой в этом году разведкой ледовой обстановки

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Published Сегодня, 03:34
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Паводок в этом году ожидается непредсказуемый, поэтому спасатели проводят все возможные работы, чтобы максимально подготовиться к реальной ситуации. Сегодня в Уфе от ТЦ Мега в воздух поднялся пожарно-спасательный вертолёт КА-32А11ВС. На борту — специальная группа разведки ледовой обстановки в составе Кирилла Первова, Ирека Сагитова и Марата Шарафутдинова. Полёт по плану займёт два часа и пройдёт на высоте 100, 200 метров.
Маршрут у разведки протяженный — вертолёт полетит вдоль русел рек Инзер, Белая к Юмагузинскому и Нугушскому водохранилищам. Задача наблюдающих вовремя заметить заторы на реках и сообщить информацию в штаб.
«В этом году совершаем первый облёт по затороопасным участкам рек. Сегодня пролетели по рекам Белая, Инзер. Осмотрели те места, где проведены взрывные работы. Оценили их эффективность. Осмотрели возможные участки, где могут образовываться затороопасные явления», — рассказал исполняющий обязанности председателя Государственного комитете РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов нашему корреспонденту.
Спасатели объясняют, мониторинг паводковой ситуации с воздуха позволяет экономить время и силы, так как за один день можно обследовать большую территорию, взять под контроль ситуацию сразу на всех главных реках Башкирии — Белой, Нугуше, Инзере, Сим, Большой Авзян.
Как только вертолёт поднялся в воздух оперативная группа не отрывает взгляда от иллюминатора, ведет фото- и видеосъёмку на каждом участке. При случае отмечаются координаты мест разлива. Ещё перед полётом группа разведки совместно с муниципалитетами уточнили места возможных ледовых заторов.
«На сегодняшний день на реках практический полный ледосостав. Имеются лишь отдельные пробоины. Поэтому мониторинг такой продолжим с использованием вертолёта, беспилотников и автоматизированных систем. У нас по республике установлено 57 автоматических постов, которые позволяют нам так же наблюдать за этой ситуацией», — добавил и. о. председателя Государственного комитете РБ по ЧС Кирилл Первов
Тем не менее, участки, требующего особого внимания есть. На фото, сделанном нашим корреспондентом видно, вертуолет пролетает над рекой Инзер в Белорецком районе. Село Габдюково каждый год безжалостно топят талые воды. Потому здесь уже начали проводить взрывные работы. С большой высоты следы от работы саперов видно довольно чётко. Спасатели объясняют, лёд взрывают перед железнодорожными и автомобильными мостами, чтобы не допустить заторов.
«По итогу таких полётов принимаем оперативные решения о необходимости проведения превентивных взрывов льда и наращивания группировки спасателей. Угрозы подтопления населенных пунктов республики на данный момент нет. Также в рамках подготовки к весеннему половодью провели ежегодную противоаварийную тренировку на Юмагузинском гидроузле в Кугарчинском районе, рассмотрены все возможные сценарии в случае ЧС. Также отработаны вопросы оповещения. Силы готовы. Работы продолжаются», — резюмировал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.
Согласно прогнозу Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие рек в Зауралье ожидается на 3-5 дней позже нормы в период 9–14 апреля. На реке Сакмара в селе Акъюлово уровень воды сейчас выше нормы на один метр, на реке Большой Ик в селе Мраково — на полметра. В МЧС заверили, ситуация на данный момент под контролем. Однако даже если подтопления окажутся серьёзными, спасательные посты на отдельных участках будут готовы заблаговременно. Планы эвакуации также разработаны заранее, но спасатели настроены на лучшее и надеются, что в этом году они всё-таки не понадобятся.