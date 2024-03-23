В Уфе в небо поднялся вертолёт с первой в этом году разведкой ледовой обстановки

Согласно прогнозу Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие рек в Зауралье ожидается на 3-5 дней позже нормы в период 9–14 апреля. На реке Сакмара в селе Акъюлово уровень воды сейчас выше нормы на один метр, на реке Большой Ик в селе Мраково — на полметра. В МЧС заверили, ситуация на данный момент под контролем. Однако даже если подтопления окажутся серьёзными, спасательные посты на отдельных участках будут готовы заблаговременно. Планы эвакуации также разработаны заранее, но спасатели настроены на лучшее и надеются, что в этом году они всё-таки не понадобятся.